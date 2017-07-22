AMD выпустила новые настольные процессоры Ryzen 3000 серии XT: 3900XT, 3800XT и 3600XT
16 июня 2020, 21:45
AMD сделала ответный шаг, ответив на выпуск ее конкурента серии настольных процессоров Intel Comet Lake. Достойный ответ AMD - это выпуск трех новых процессоров линейки Ryzen 3000 серии XT: 3900XT, 3800XT и 3600XT. Новые процессоры пришли на смену моделям Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 5.
Новые модели AMD Radeon XT во многом похожи на своих предшественников на физическом уровне. Они изготавливаются по тому же 7-нм процессу, имеют ту же архитектуру Zen 2. Схожие характеристики и по количеству поддерживаемых ядер и потоков, емкости кэш-памяти L3 и уровню теплового пакета TDP.
Главное отличие на физическом уровне - в режиме разгона верхний порог частоты стал выше на 100-200 МГц, чем у предшественников. Базовые частоты остались прежними. По оценкам самой AMD, даже такое небольшое повышение частоты обеспечивает до 4% прироста производительности на однопоточных тестах Cinebench.
Объявлены также и рекомендованные цены (хотя на практике они довольно сильно отличаются от фактических). AMD назвала следующие цены: Ryzen 9 3900XT - $499, Ryzen 7 3800XT - $399 и Ryzen 5 3600XT - $249.
Цены практически остались на том же уровне, что и у предшественников; ожидается, что в ближайшее время AMD понизит их цены.
Есть отличия в комплектации поставок. В отличие от принятой стандартной практики AMD будет поставлять старшие модели - Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT без кулера в стандартном комплекте. Это можно рассматривать как то, что AMD предлагает пользователям самим подбирать нужную систему охлаждения, учитывая что тепловыделение даже на одних и тех же моделях может сильно различаться в зависимости от применяемой прикладной нагрузки.
Только младшая модель Ryzen 5 3600XT будет комплектоваться кулером Wraith Spire.
Вместе с анонсом новых моделей процессоров был анонсирован выпуск чипсета B550, совместимого с новой линейкой процессоров. Хотя эту модель не надо представлять% она уже хорошо известна на рынке благодаря поддержке PCIe 4.0.
Объявлено, что в августе 2020 года должен появиться второй чипсет A520. Пока о нем известно мало, но THG.ru будет сообщать о нем по мере поступления новой информации.
Наконец, AMD объявила о внесении изменений в StoreMI - фирменную технологию, позволяющую объединять HDD и SSD в один большой и очень быстрый «логический диск», добиваясь значительного прироста быстродействия, который достигается за счет использования ИИ для прогнозирования места хранения данных. Эта технология уже давно применяется и пользуется заслуженной популярностью, позволяя сочетать скорость флэш-памяти с такими выгодными характеристиками жестких дисков, как невысокая цена и большая емкость.
Обновленный подход AMD в StoreMI позволяет распространить многоуровневый подход в организации хранения данных на систему управления кешированием.
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