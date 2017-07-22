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Niantic столкнулась с протестами геймеров против прекращения поддержки Pokemon Go для 32-битных Android-телефонов

16 июня 2020, 22:36


Буквально на днях игровая студия Niantic, известная тем, что создала популярную игру Pokemon GO, объявила о прекращении поддержки 32-битных Android-телефонов, начиная с августа. Студия выпустила краткое заявление, в котором объяснялась необходимость выбранного шага. Сообщалось, что это делается в целях упрощения процесса разработки, а также желания разработчиков сосредоточиться на поддержке новых моделей телефонов и операционных систем и не отвлекаться на старые модели.

Это заявление вызвало бурю негодования среди почитателей популярной игры. В результате на следующий день компании Niantic пришлось срочно опубликовать в Твиттере новое заявление. В нем сообщалось, что запланированное на август прекращение поддержки устаревших Android-телефонов на 32-битном чипе переносится на неопределенный срок на будущее.

Отказ от поддержки сулил пользователям не просто отказ от будущих обновлений приложения. Поскольку игра имеет очень много онлайн-активности, все геймеры, начиная с августа, потеряли бы доступ к своим учетным записям Pokemon GO при обращении со старых устройств. Чтобы продолжить квест по поимке покемонов, им пришлось бы менять свой старенький телефон на новый, использующий 64-разрядный чип.

Niantic столкнулась с протестами против прекращения поддержки Pokemon Go для 32-битных Android-телефонов


Niantic также рекомендовала создавать резервные копии данных с учетных записей и паролей. Не факт, что пользователи не встретились бы с трудностями переноса, потому что те, кто не успели сохранить данные, могли бы получить проблемы даже при попытке загрузиться с нового, подходящего телефона.

Разработчик также поделился ограниченным списком 32-битных устройств, которые должны были бы потерять поддержку в августе. К ним относятся:

- Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3
- Sony Xperia Z2, Z3
- Motorola Moto G (1-го поколения)
- LG Fortune, Tribute
- OnePlus One
- HTC One (M8)
- ZTE Overture 3
а также многие Android-телефоны, выпущенные до 2015 года.




Но даже это еще не все. Могло возникнуть еще одно препятствие, с которым бы столкнулись геймеры Pokemon GO. Оно состояло в том, что многие Android-телефоны, работающие на 64-разрядном чипсете, довольно часто используют 32-битную версию Android-приложения, загруженную когда-то давно как уже знакомая версия игры. Эти геймеры также потеряли бы доступ к игре, несмотря на использование нового смартфона.

Но и это не все. Группа энтузиастов из канала Pokemon GO на Reddit составила список популярных до сих пор телефонов, которые работают на 32-разрядной ОС. В нем содержится около 60 марок телефонов.

Niantic столкнулась с протестами против прекращения поддержки Pokemon Go для 32-битных Android-телефонов




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