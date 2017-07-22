РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

«Фальшиво-складной» iPhone - лишь прототип, а складной iPhone не будет уступать Samsung Galaxy Fold

16 июня 2020, 23:25


THG.ru уже сообщал, что несмотря на отсутствие широкой огласки интереса к созданию складного смартфона следующего поколения, Apple уже приступила к работе над разработкой дизайна для собственного складного телефона. Прототип складного Apple iPhone был обнаружен в интернете.

Эту информация поздней прокомментировал Джон Проссер, известный знаток всех тайн, связанных с Apple. Он рассказал, что показанный складной телефон не имеет фактического складного дисплея, как в моделях Samsung. Вместо этого, там присутствовали два отдельных смартфона, соединенных шарнирной связью. После разворота обеих частей их экраны сливались в единой целое, и смартфон выглядит после этого как одиное целое со сплошным экраном.

«Фальшиво-складной» iPhone - лишь прототип, а будущий складной iPhone может не уступать Samsung Galaxy Fold


Джон Проссер сравнил увиденный прототип Apple со складным смартфоном Samsung Galaxy Fold и отметил, что дизайн прототипа Apple не похож на конкурента, где при раскладывании весь экран - это единый дисплей.




Сначала Проссер эмоционально описал недостатки дизайна увиденного прототипа, заявив, что это совсем не складной телефон, а просто два экрана на шарнире.

«Фальшиво-складной» iPhone - лишь прототип, а будущий складной iPhone может не уступать Samsung Galaxy Fold


Позднее Проссер участвовал в интервью с Джоном Реттингером, где рассказал более детально о готовящейся идее выпустить складной iPhone с двумя дисплеями. Он заявил, что первая версия претерпела существенные изменения. Проссер заявил, что увиденное устройство является не рабочим образцом, а прототипом для оценки дизайна.

Проссер утверждал, что Apple проводит в настоящее время внутреннее исследование, чтобы выяснить и устранить источник утечки. Он также отметил, что, по всей видимости, Apple не хочет кровотолков и ведет сейчас разработку не увиденного всеми суррогата, а полноценного складного смартфона, который по дизайну не будет уступать Samsung Galaxy Fold.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • HTC представила смартфоны HTC Desire 20 Pro и HTC U20 5G
  • Пользователи Motorola Edge+ жалуются на серьезные проблемы с дисплеем
  • Фото складного iPhone слили в сеть
  • Слухи: флагман Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом
  • Qualcomm работает над новым подэкранным сканером отпечатков пальцев

    • предыдущая новость
    Niantic столкнулась с протестами геймеров против прекращения поддержки Pokemon Go для 32-битных Android-телефонов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 июня, 2020

    «Фальшиво-складной» iPhone - лишь прототип, а складной iPhone не будет уступать Samsung Galaxy Fold

    Niantic столкнулась с протестами геймеров против прекращения поддержки Pokemon Go для 32-битных Android-телефонов

    AMD выпустила новые настольные процессоры Ryzen 3000 серии XT: 3900XT, 3800XT и 3600XT

    Lenovo представила свой ответ Microsoft Surface Pro X

    Новый монитор Philips 272B1G представлен в России

    США готовы перейти на новые правила ограничений для Huawei, признав свою ошибку

    Необычная игровая консоль KFConsole: 4K-гейминг вместе с курочкой от KFC

    Samsung запатентовала смартфон с шестью поворотными датчиками камеры

    HTC представила смартфоны HTC Desire 20 Pro и HTC U20 5G

    Google собирается предложить «Принца» («Prince») взамен «Алиса»

    Пользователи Motorola Edge+ жалуются на серьезные проблемы с дисплеем

    Анонс Manli GeForce GTX 1650: низкопрофильная видеокарта с памятью GDDR6

    WhatsApp запустил в Бразилии платежную систему для индивидуальных предпринимателей и SMB

    Фото складного iPhone слили в сеть

    Германия внедрила систему контроля контактов COVID-19, открывая дорогу для восстановления туризма в ЕС

    ASUS готовит к выходу мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen 4000

    NHTSA наводит порядок в стихийном тестировании беспилотных автомобилей на дорогах США

    GIGABYTE представила три компактных блока питания для геймеров

    Слухи: флагман Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом

    15 июня, 2020

    Qualcomm работает над новым подэкранным сканером отпечатков пальцев

    ССЫЛКИ