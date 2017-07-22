«Фальшиво-складной» iPhone - лишь прототип, а складной iPhone не будет уступать Samsung Galaxy Fold
16 июня 2020, 23:25
THG.ru уже сообщал, что несмотря на отсутствие широкой огласки интереса к созданию складного смартфона следующего поколения, Apple уже приступила к работе над разработкой дизайна для собственного складного телефона. Прототип складного Apple iPhone был обнаружен в интернете.
Эту информация поздней прокомментировал Джон Проссер, известный знаток всех тайн, связанных с Apple. Он рассказал, что показанный складной телефон не имеет фактического складного дисплея, как в моделях Samsung. Вместо этого, там присутствовали два отдельных смартфона, соединенных шарнирной связью. После разворота обеих частей их экраны сливались в единой целое, и смартфон выглядит после этого как одиное целое со сплошным экраном.
Джон Проссер сравнил увиденный прототип Apple со складным смартфоном Samsung Galaxy Fold и отметил, что дизайн прототипа Apple не похож на конкурента, где при раскладывании весь экран - это единый дисплей.
Сначала Проссер эмоционально описал недостатки дизайна увиденного прототипа, заявив, что это совсем не складной телефон, а просто два экрана на шарнире.
Позднее Проссер участвовал в интервью с Джоном Реттингером, где рассказал более детально о готовящейся идее выпустить складной iPhone с двумя дисплеями. Он заявил, что первая версия претерпела существенные изменения. Проссер заявил, что увиденное устройство является не рабочим образцом, а прототипом для оценки дизайна.
Проссер утверждал, что Apple проводит в настоящее время внутреннее исследование, чтобы выяснить и устранить источник утечки. Он также отметил, что, по всей видимости, Apple не хочет кровотолков и ведет сейчас разработку не увиденного всеми суррогата, а полноценного складного смартфона, который по дизайну не будет уступать Samsung Galaxy Fold.
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