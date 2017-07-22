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Samsung отказалась от Galaxy M41 в пользу Galaxy M51

17 июня 2020, 10:15


На этой неделе в СМИ сообщалось, что смартфон Samsung Galaxy M41 станет первый продуктом компании, оснащенным OLED-дисплеем стороннего производителя, а не дочерней компании Samsung Display. Однако, последние новости из стана корпорации говорят о том, что Samsung вообще решила отменить выпуск Samsung Galaxy M41.

Samsung не будет выпускать Galaxy M41


Теперь компания сфокусировалась на работе над Samsung Galaxy M51. Что примечательно, никаких причин, побудивших компанию сделать это, названо не было.

Samsung Galaxy M51 уже некоторое время находится в разработке и также должен был использовать OLED-панели от стороннего производителя. Однако Samsung все же решила использовать дисплеи собственного производства.




Технические характеристики Galaxy M51 в настоящее время неизвестны, но есть слухи, что он будет отчасти напоминать Samsung Galaxy A51 дизайном и техническими характеристиками.

Кроме того, по словам источников внутри компании, Samsung решила отложить использование дисплеев сторонних производителей на своих смартфонах до следующего года. О дате релиза Samsung Galaxy M51 пока ничего неизвестно, но официальная информация по этому поводу ожидается в текущем месяце.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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