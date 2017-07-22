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Qualcomm представила первый чипсет 600-серии с поддержкой 5G

17 июня 2020, 10:40


Qualcomm представила новый чипсет среднего уровня с поддержкой связи пятого поколения. Однако новинка не имеет отношения к серии чипсетов Snapdragon 700. Новый Snapdragon 690 является первым чипсетом серии Snapdragon 600 с поддержкой 5G.

Qualcomm представила новый чипсет с поддержкой 5G


Snapdragon 690 - это 8-нм чипсет, который позиционируется как преемник Snapdragon 675, используемый в таких смартфонах, как Redmi Note 7 Pro и Motorola One Hyper. Qualcomm говорит, что процессор и графика на этом чипсете на 20 и 60 процентов производительнее, чем на Snapdragon 675. На борту Snapdragon 690 модем Snapdragon X51 и поддержка Wi-Fi 6.




Snapdragon 690 поддерживает дисплеи с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Мобильная платформа также поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+. На новой платформе в скором времени должны быть выпущены смартфоны от Motorola, Sharp, TCL, HMD Global и ряда других производителей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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