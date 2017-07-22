Qualcomm представила первый чипсет 600-серии с поддержкой 5G
17 июня 2020, 10:40
Qualcomm представила новый чипсет среднего уровня с поддержкой связи пятого поколения. Однако новинка не имеет отношения к серии чипсетов Snapdragon 700. Новый Snapdragon 690 является первым чипсетом серии Snapdragon 600 с поддержкой 5G.
Snapdragon 690 - это 8-нм чипсет, который позиционируется как преемник Snapdragon 675, используемый в таких смартфонах, как Redmi Note 7 Pro и Motorola One Hyper. Qualcomm говорит, что процессор и графика на этом чипсете на 20 и 60 процентов производительнее, чем на Snapdragon 675. На борту Snapdragon 690 модем Snapdragon X51 и поддержка Wi-Fi 6.
Snapdragon 690 поддерживает дисплеи с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Мобильная платформа также поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+. На новой платформе в скором времени должны быть выпущены смартфоны от Motorola, Sharp, TCL, HMD Global и ряда других производителей.
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