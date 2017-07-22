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Samsung Display переносит производство дисплейных матриц из Китая в штат Уттар-Прадеш в Индии

17 июня 2020, 11:03


Руководство Samsung Electronics приняло решение о строительстве завода по производству дисплеев для смартфонов в штате Уттар-Прадеш в Индии. Размер инвестиций оценивается в $705,75 млн. Выбор в пользу этого проекта был сделан, как сообщается, благодаря значительным налоговым и иным льготам, которые получит южнокорейская компания. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан с руководством штата еще в 2019 году.

Как сообщил источник, знакомый с существом вопроса, речь идет не просто о строительстве нового завода, а о переносе производства, которое ранее было запущено в Китае.

Согласно имеющимся у агентства Reuters данным, Samsung планирует построить крупный завод, создав около 1300 рабочих мест. По словам источника, завод может начать массовое производство уже в 2021 году. Инвестором будет выступать подразделение Samsung, занимающееся дисплейными технологиями - Samsung Display.

Samsung Display переносит производство дисплейных матриц из Китая в штат Уттар-Прадеш в Индии


Согласно оценкам, Samsung рассчитывает на возврат инвестиций, сделанных в возведение ИТ-инфраструктуры, в течение 20-летнего периода. Сообщается, что сейчас Samsung обсуждает с руководством штата перечень стимулов, которые могли бы повысить рентабельность возводимого в Индии предприятия. В то же время, Сатиш Махана, министр промышленного развития штата Уттар-Прадеш, заявил, что полный пакет стимулов, которые будут применяться к этому строительству, пока находится на рассмотрении, и окончательное решение еще не принято.




По оценкам экспертов, инвестиции Samsung могут стать значимыми для развития Индии, которая в настоящее время оказалась в состоянии высокой конкуренции с соседними странами, такими как Вьетнам, Индонезия и Таиланд. Правительства этих стран предлагают целевые пакеты для стимулирования капитальных затрат на своих территориях, чтобы помогать переносить и размещать производство высокотехнологичных компаний на их территории.

Строительство завода Samsung рассматривается как важный шаг в реализации национальной правительственной кампании Make in India, направленной на привлечение в экономику Индии глобальных компаний-производителей смартфонов. В правительстве страны считают крайне важным, чтобы Индия поощряла инвестиции посредством соответствующих налоговых и нефинансовых стимулов.

Необходимо также отметить, что Samsung уже управляет одним из крупнейших в мире заводов по производству мобильных телефонов, который находится также в штате Уттар-Прадеш. Размещение бизнеса по производству дисплеев на той же территории поможет Samsung экономить на налогах на импорт, которые Индия планирует взимать с импорта дисплеев, а также расширит возможности для экспорта смартфонов, как считают эксперты.



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