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O-Film разработала перископический объектив для смартфона толщиной 5,9 мм

17 июня 2020, 11:53


С введением функции зума в камерах смартфонов, перископический объектив стал стандартом, особенно для флагманских моделей. Однако одна из проблем, с которой сталкиваются производители, - это увеличение веса и толщины корпуса телефона. И это тогда, когда пользователям нужны легкие и тонкие смартфоны. Чтобы решить эту проблему, китайский производитель датчиков изображения O-Film представил свой последний перископический объектив для смартфонов толщиной всего 5,9 мм.

O-Film разработала перископический объектив для смартфона толщиной 5,9 мм


Модель не просто компактна, она также предлагает непрерывный зум вместо ограничений определенным фокусным расстоянием, как на текущих перископах. Модули, как говорят, способны плавно переходить между 85 мм и 170 мм (в эквиваленте 35 мм), в то время как диафрагма объектива одновременно изменяется от f/3.1 до f/5.1.




Кроме того, новый модуль O-Film обеспечит увеличение от 3x до 7x по сравнению с типичной широкой камерой. Компания утверждает, что она также может производить перископические конструкции с диапазонами зумирования 3-5x, 5-8x и 3,5-9,5х.

O-Film разработала перископический объектив для смартфона толщиной 5,9 мм


Функция непрерывного зума обеспечивает более высокое качество изображения на разных уровнях. Эта функция также добавляет персикопам функциональности, поскольку текущие проекты с увеличением в 5 раз ограничиваются съемкой только отдаленных объектов. Кроме того, новый модуль также имеет призму, которая развернута для оптической стабилизации изображения (OIS).



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