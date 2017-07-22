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Первые снимки реальных образцов Samsung Galaxy Watch 3 утекли в сеть

17 июня 2020, 12:11


В публичный доступ впервые попали фотографии реальных образцов умных часов Samsung Galaxy Watch 3, которые Samsung планирует выпустить в скором будущем. Снимки были опубликованы на южнокорейском веб-сайте NRRA, где публикуются материалы по переданным на сертификацию образцам.

Опубликованные снимки достаточно плохого качества, поэтому трудно оценить многие важные детали будущего гаджета. Однако уже сейчас можно получить однозначное подтверждение для ряда ранее высказанных предположений.

Первые снимки реальных образцов Samsung Galaxy Watch 3 утекли в сеть

Модель Galaxy Watch 3 SM-R840


Первые снимки реальных образцов Samsung Galaxy Watch 3 утекли в сеть

Модель Galaxy Watch 3 SM-R850


Первое из них - Samsung планирует выпуск двух размерных моделей умных часов. На сайте действительно опубликованы данные для двух образцов Samsung Galaxy Watch 3 - 41-мм модель SM-R9840 и 45-мм SM-R850. Размер дисплея у этих образцов - 1,2 и 1,4 дюйм, соответственно.

Второе предположение - внешний ободок умных часов будет вращающимся.




Можно сравнить дизайн новых образцов с предыдущей моделью Samsung Galaxy Watch. Прежняя модель отличается несколько более крупными габаритами:

Первые снимки реальных образцов Samsung Galaxy Watch 3 утекли в сеть


Хорошо видно, что внешний ободок у будущих моделей смарт-часов Samsung будет значительно уже. Однако относительная площадь экрана станет значительно больше.

Можно сделать предположение, что появится несколько новых кнопок, а также то, что с ободка будет удалена разметка. Но эти предположения пока еще требуют окончательного подтверждения.

Уже имеется достаточно подробная спецификация будущих умных часов Samsung Galaxy Watch 3. Эти данные появились ранее, но о них уместно напомнить здесь:

Первые снимки реальных образцов Samsung Galaxy Watch 3 утекли в сеть


Размер рамки Samsung Galaxy Watch 3 будет равен 41 или 45 мм, при диаметре экрана 1,2 или 1,4 дюйма, соответственно. Корпус будет выполнен из нержавеющей стали или титана. Экран дисплея будет защищен защитным стеклом Corning Gorilla Glass DX.

Внутренняя начинка будущих умных часов будет представлена оперативной памятью размером 1 Гбайт у обеих моделей. Объем общей памяти будет равен 8 Гбайт. Часы будут работать на ОС Tizen OS 5.5.

Емкость батареи составит для младшей и старшей моделей 247 и 340 мАч, соответственно, с возможностью беспроводной зарядки при мощности 5 Вт.

Аппарат будет оснащен богатым набором функций: оценка активного состояния здоровья, оценка пульса, датчик температуры и снятие электрокардиограммы (ЭКГ).



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