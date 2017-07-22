Слухи: 12-дюймовый MacBook на ARM-процессорах Apple появится в этом году
17 июня 2020, 13:03
Apple совсем недавно заявила, что компания планирует переход от чипов Intel к чипам собственной разработки в будущих Mac. Однако, это не гарантирует того, что первый MacBook на чипе от Apple появится уже в этом году. Согласно многочисленным сообщениям первое такое устройство будет представлено не раньше 2021 года, однако есть и те, кто считает иначе.
Один из инсайдеров сегодня опубликовал информацию, согласно которой Apple планирует уже в этом году представить 12-дюймовый MacBook на процессоре ARM. Компания будет придерживаться той же конструкции шасси, что была у предыдущей модели, а на борту будет стоять 5-нм процессор с двенадцатью ядрами. Ожидается, что там будет восемь высокопроизводительных ядер под названием Firestorm и четыре энергоэффективных ядра Icestorm.
Apple может использовать аналогичную архитектуру, которую она применяет для iPhone и iPad, которые также используют сочетание высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Благодаря количеству тепловыделяющего пространства, которое, как ожидается, будет присутствовать в 12-дюймовом ARM MacBook, Apple может увеличить общее количество ядер.
По словам инсайдера, ARM Mac может быть анонсирован в этом году, но в продажу поступит все таки в 2021. Официальная презентация устройства может произойти на мероприятии WWDC 2020, которое состоится 22 июня.
Apple - это компания, которая выдерживает сроки выпуска своих продуктов, но поскольку это самая первая итерация совершенно новой линейки продуктов, можно ожидать значительной задержки.
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