Израильские разработчики научились убивать коронавирус на 100% с помощью зарядки для смартфонов
17 июня 2020, 13:20
Израильские исследователи из Технического университета Technion в Хайфе изобрели многоразовую маску для лица, которая, как утверждают разработчики, позволяет полностью убивать коронавирус с помощью зарядного устройства для смартфонов. Исследователи уже подали заявку на патент в США в конце марта и говорят, что в настоящее время ведут переговоры о начале коммерческого внедрения своего продукта. Они планируют организовать производство новых масок при помощи частных компаний.
Главное отличие от мифической борьбы против коронавируса путем разрушения базовых станций 5G состоит в том, что данное изобретение использует в своей основе понятные физические процессы. Речь идет о гибели живой среды при повышенных температурах. Более того, данное изобретение можно рассматривать шире. Его можно использовать как многоразовое защитное средство от любой инфекции, а не только коронавирусной.
Инновационность изобретения израильских исследователей состоит в следующем. Разработчики решили отказаться от традиционного, неудобного и затратного способа борьбы путем кипячения марлевой повязки и используют технологичные углеродные тканевые прокладки, которыми оснащают многоразовые стандартные маски. При пропускании через этот слой электрического тока он нагревается и вызывает эффект, похожий на глаженье утюгом.
Новая маска имеет USB-порт, который подключается к источнику питания. Можно использовать стандартное зарядное устройство для мобильного телефона. Происходит нагревание внутреннего слоя из углеродных волокон до 70 градусов Цельсия (158 градусов по Фаренгейту). Признано, что эта температура достаточно высока, чтобы гарантировать полное уничтожение вирусов.
По словам профессора Яира Эйн-Эли, руководителя исследовательской группы в Техническом университете Technion в Хайфе, процесс дезинфекции занимает около 30 минут. Он отмечает, что во время дезинфекции пользователи не должны носить маску на лице.
Разработчики сообщили, что использовали в качестве базового образца стандартную маску для лица N95 с клапаном спереди и резиновыми полосками, чтобы удерживать маску на голове. Исследователи готовы использовать для своего изобретения и другие типы масок.
С их слов, дополнение стандартной маски новым элементом дезинфекции ведет к ее удорожанию всего на $1 (79 руб.).
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