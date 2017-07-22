Продажи Samsung Galaxy Fold 2 могут быть отложены из-за проблем с комплектующими
17 июня 2020, 13:57
Долгожданный Samsung Galaxy Fold 2, по слухам, будет представлен на мероприятии 5 августа, в ходе которого компания также покажет флагманскую серию Galaxy Note 20. Однако, несмотря на анонс, может получиться так, что смартфон еще какое-то время не будет доступен в продаже.
Согласно последним данным, Samsung уже сейчас имеет проблемы с разработкой программного обеспечения под Galaxy Fold 2, а также проблемы с комплектующими. Поэтому, производство смартфона будет запущено лишь в августе уже после его презентации.
Судя по всему, Samsung столкнулась с проблемами поставок специального ультратонкого стекла (UTG), которым будет покрываться складной дисплей Galaxy Fold 2. Проблемы с поставками могут продлиться до конца года, что, естественно, будет мешать производству.
Грядущий флагман окажется доступнее предшественника, но будет обладать лучшими характеристиками. По слухам, оба его дисплея будут больше. Под капотом будет трудиться чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G, а за снабжение смартфона энергией в него установят аккумулятор емкостью 4500 мАч. Кроме того, смартфон, возможно, будет лучше защищен от пыли и влаги.
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