РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Продажи Samsung Galaxy Fold 2 могут быть отложены из-за проблем с комплектующими

17 июня 2020, 13:57


Долгожданный Samsung Galaxy Fold 2, по слухам, будет представлен на мероприятии 5 августа, в ходе которого компания также покажет флагманскую серию Galaxy Note 20. Однако, несмотря на анонс, может получиться так, что смартфон еще какое-то время не будет доступен в продаже.

Samsung Galaxy Fold 2


Согласно последним данным, Samsung уже сейчас имеет проблемы с разработкой программного обеспечения под Galaxy Fold 2, а также проблемы с комплектующими. Поэтому, производство смартфона будет запущено лишь в августе уже после его презентации.




Судя по всему, Samsung столкнулась с проблемами поставок специального ультратонкого стекла (UTG), которым будет покрываться складной дисплей Galaxy Fold 2. Проблемы с поставками могут продлиться до конца года, что, естественно, будет мешать производству.

Samsung Galaxy Fold 2


Грядущий флагман окажется доступнее предшественника, но будет обладать лучшими характеристиками. По слухам, оба его дисплея будут больше. Под капотом будет трудиться чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G, а за снабжение смартфона энергией в него установят аккумулятор емкостью 4500 мАч. Кроме того, смартфон, возможно, будет лучше защищен от пыли и влаги.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung отказалась от Galaxy M41 в пользу Galaxy M51
  • Samsung запатентовала смартфон с шестью поворотными датчиками камеры
  • Слухи: Samsung Galaxy M41 получит OLED-дисплей от китайского производителя
  • Слухи: Samsung Galaxy Fold 2 получит дисплеи больше, чем у предшественника
  • В складном Samsung Galaxy Fold 2 не найдется места для пера S Pen

    • следующая новость
    Дизайн Sony PlayStation 5 очень напоминает дизайн игрового ПК от Zotak

    предыдущая новость
    Израильские разработчики научились убивать коронавирус на 100% с помощью зарядки для смартфонов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 июня, 2020

    Лучший «друг» автомобилиста Amazon Echo Auto теперь доступен в Великобритании, Испании, Италии и Германии

    ASUS дополнила линейку ASUS B550 двумя материнскими платами

    HMD Global выпустит новый смартфон на базе Snapdragon 690 с глобальной поддержкой 5G

    Samsung разрабатывает технологию дисплеев с низким энергопотреблением

    ZTE освоила технологии 5 нм и может стать главным поставщиком чипов для Huawei взамен TSMC

    Световые колонны Corsair iCUE LT100 создают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки

    Дизайн Sony PlayStation 5 очень напоминает дизайн игрового ПК от Zotak

    Продажи Samsung Galaxy Fold 2 могут быть отложены из-за проблем с комплектующими

    Израильские разработчики научились убивать коронавирус на 100% с помощью зарядки для смартфонов

    Слухи: 12-дюймовый MacBook на ARM-процессорах Apple появится в этом году

    Первые снимки реальных образцов Samsung Galaxy Watch 3 утекли в сеть

    O-Film разработала перископический объектив для смартфона толщиной 5,9 мм

    Samsung Display переносит производство дисплейных матриц из Китая в штат Уттар-Прадеш в Индии

    Qualcomm представила первый чипсет 600-серии с поддержкой 5G

    Samsung отказалась от Galaxy M41 в пользу Galaxy M51

    CORSAIR представила два новых игровых ПК

    MSI и SEAGATE проведут онлайн-турнир по DOTA 2

    16 июня, 2020

    «Фальшиво-складной» iPhone - лишь прототип, а складной iPhone не будет уступать Samsung Galaxy Fold

    Niantic столкнулась с протестами геймеров против прекращения поддержки Pokemon Go для 32-битных Android-телефонов

    AMD выпустила новые настольные процессоры Ryzen 3000 серии XT: 3900XT, 3800XT и 3600XT

    ССЫЛКИ