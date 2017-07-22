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Дизайн Sony PlayStation 5 очень напоминает дизайн игрового ПК от Zotak

17 июня 2020, 14:28


Презентация дизайна консоли Sony PlayStation 5 и игр к ней привлекла к себе массу внимания. Это касается не только рядовых пользователей, но и производителей аппаратного обеспечения для персональных компьютеров. Что и говорить, дизайн будущей консоли получился впечатляющим и агрессивным, вот только некоторые производители ПК увидели в них что-то знакомое.

Дизайн Sony PlayStation 5 очень напоминает дизайн игрового ПК от Zotak


Речь идет о компании Zotak, которая решил сравнить PS5 с собственным ультратонким настольным компьютером MEK1, выполненным в форм-факторе mini ATX. На своей странице в Facebook компания представила фото консоли и своего ПК и предложила пользователям найти отличия.




Что и говорить, оба продукта очень похожи, и если учесть, что ПК от Zotak был представлен раньше, то можно даже заподозрить Sony в плагиате. Однако у консоли все же более смелый дизайн, который впрочем вполне может быть вдохновлен дизайном MEK1.

Так что тем, кто предпочитает ПК игровым консолям, но был впечатлен дизайном PS5, можно настоятельно порекомендовать решение от Zotak. Последняя версия MEK1 оснащена процессором Intel Core i5-9400F, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и графическим процессором ZOTAC GeForce RTX 2060 6ГБ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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