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Световые колонны Corsair iCUE LT100 создают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки

17 июня 2020, 14:45


Известная американская компания Corsair, производитель игрового компьютерного оборудования и периферии, сообщила о выпуске настольной световой колонны iCUE LT100 с ARGB-подсветкой. Речь идет о цветной RGB-подсветке, где дополнительно применяется еще один, дополнительный Alpha-канал для анализа звукового потока и выбора наиболее подходящего цвета с настройкой его «прозрачности». Создаваемое иммерсивное ARGB-освещение отличается более высокой точностью соответствия сопровождаемому медиаконтенту.

Назначение нового продукта - создать особую цветомузыкальную атмосферу путем проецирования правильной цветовой гаммы в пространство вокруг геймерского ПК или медиацентра.

Новая модель настольной световой колонны iCUE LT100 была показана впервые на примере использования геймерского ПК Corsair ONE a100.

Световые колонны Corsair iCUE LT100 обеспечивают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки


Новый гаджет уже появился в каталогах интернет-магазинов с последними продуктами Corsair. Он закупается через Amazon и называется iCUE LT100 Lighting Towers. Цены на новые световые колонны пока не указаны. Нет также и подробных характеристик. Единственное, что удалось обнаружить - это перечень основных функциональных возможностей нового устройства.

Световые колонны Corsair iCUE LT100 обеспечивают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки


Конструкционно световая колонна iCUE LT100 состоит из кубовидного основания, оснащенного собственным ARGB-диффузором. Из него перпендикулярно вверх выходит шток диаметром 400 мм. В комплект входят две световые башни высотой 422 мм с 46 настраиваемыми ARGB-светодиодами в каждой. Устройство питается через внешний адаптер. Ввод данных осуществляется через порт USB.




Световая колонна создает иммерсивное окружающее освещение, т.е. позволяющее полностью погрузиться в игровой процесс или в прослушивание музыки. Это достигается использованием таких эффектов, как освещение окружающей среды рассеянными цветами и создание запутанных световых эффектов.

Программный драйвер световой колонны обеспечивает интеграцию с играми и мультимедиа. Это позволяет синхронизировать окружающее освещение и создавать динамическое соответствие экранным действиям в играх, фильмах и видеороликах. В результате комната превращается в живой визуализатор того, что происходит на экране.

Световые колонны Corsair iCUE LT100 обеспечивают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки

Имеется 11 предустановленных профилей освещения. Основу программной части осветительной экосистемы iCUE Smart Lighting Ecosystem составляет приложение CORSAIR iCUE. Оно обеспечивает настройку и синхронизацию RGB-освещения для всех iCUE-совместимых устройств CORSAIR и всех внешних устройств единой экосистемы iCUE Smart Lighting.
Световые колонны Corsair iCUE LT100 обеспечивают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки




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