Световые колонны Corsair iCUE LT100 создают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки
17 июня 2020, 14:45
Известная американская компания Corsair, производитель игрового компьютерного оборудования и периферии, сообщила о выпуске настольной световой колонны iCUE LT100 с ARGB-подсветкой. Речь идет о цветной RGB-подсветке, где дополнительно применяется еще один, дополнительный Alpha-канал для анализа звукового потока и выбора наиболее подходящего цвета с настройкой его «прозрачности». Создаваемое иммерсивное ARGB-освещение отличается более высокой точностью соответствия сопровождаемому медиаконтенту.
Назначение нового продукта - создать особую цветомузыкальную атмосферу путем проецирования правильной цветовой гаммы в пространство вокруг геймерского ПК или медиацентра.
Новая модель настольной световой колонны iCUE LT100 была показана впервые на примере использования геймерского ПК Corsair ONE a100.
Новый гаджет уже появился в каталогах интернет-магазинов с последними продуктами Corsair. Он закупается через Amazon и называется iCUE LT100 Lighting Towers. Цены на новые световые колонны пока не указаны. Нет также и подробных характеристик. Единственное, что удалось обнаружить - это перечень основных функциональных возможностей нового устройства.
Конструкционно световая колонна iCUE LT100 состоит из кубовидного основания, оснащенного собственным ARGB-диффузором. Из него перпендикулярно вверх выходит шток диаметром 400 мм. В комплект входят две световые башни высотой 422 мм с 46 настраиваемыми ARGB-светодиодами в каждой. Устройство питается через внешний адаптер. Ввод данных осуществляется через порт USB.
Световая колонна создает иммерсивное окружающее освещение, т.е. позволяющее полностью погрузиться в игровой процесс или в прослушивание музыки. Это достигается использованием таких эффектов, как освещение окружающей среды рассеянными цветами и создание запутанных световых эффектов.
Программный драйвер световой колонны обеспечивает интеграцию с играми и мультимедиа. Это позволяет синхронизировать окружающее освещение и создавать динамическое соответствие экранным действиям в играх, фильмах и видеороликах. В результате комната превращается в живой визуализатор того, что происходит на экране.
Световые колонны Corsair iCUE LT100 обеспечивают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки
Имеется 11 предустановленных профилей освещения. Основу программной части осветительной экосистемы iCUE Smart Lighting Ecosystem составляет приложение CORSAIR iCUE. Оно обеспечивает настройку и синхронизацию RGB-освещения для всех iCUE-совместимых устройств CORSAIR и всех внешних устройств единой экосистемы iCUE Smart Lighting.
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