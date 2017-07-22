ZTE освоила технологии 5 нм и может стать главным поставщиком чипов для Huawei взамен TSMC
17 июня 2020, 16:15
17 июня ZTE выступила с заявлением, объявив об успешной реализации внутреннего проекта по освоению технологий проектирования и компоновки полупроводников схем на базе 5 нм техпроцесса.
В настоящее время компания ZTE уже освоила и запустила в массовое производство полупроводниковые компоненты на базе 7-нм техпроцесса. Речь идет о выпуске комплектующих для оснащения изделий глобальной ИТ-инфраструктуры для сетей 5G. Однако теперь ZTE собирается начать переход на новый уровень технологий, соответствующий нормам 5 нм.
Необходимо отметить, что ZTE не выпускает непосредственно чипы 5G. Компания специализируется на выпуске компонентов, используемых как составная часть для сборки оборудования и инфраструктуры для сетей 5G.
Благодаря освоению 5-нм технологий ZTE получает возможность для внедрения самых передовых стандартов в области производства полупроводников. В настоящее время число компаний в Китае, освоивших технологии уровня 5-нм, невелико. Одним из наиболее ярких примеров является Huawei. По слухам, она ведет разработку чипа Kirin 1020 на базе 5-нм техпроцесса.
Сделанное заявление ZTE имеет стратегическое значение. Фактически оно означает, что ZTE больше не ограничена в своем выборе только американскими компаниями или поставщиками. Учитывая существенную роль, которую играет ZTE на китайском рынке, и ее масштабы, это отражает существенный шаг вперед, который сделал Китай на рынке полупроводников.
Достигнутые успехи ZTE объясняются, в первую очередь, значительными инвестициями в проведение собственных исследований и разработок, особенно в области разработки чипов, которые делала в последние годы ZTE. По словам ее вице-президента, ZTE потратила на НИОКР около $1,7 млрд.
Особое значение этой новости придает также то, что в связи с санкциями США многие в последнее время говорили о прекращении поставок Huawei новейших микросхем от тайваньской компании TSMC. Сейчас Huawei ищет альтернативные пути и активно инвестирует средства в развитие местных компаний, которые занимаются выпуском полупроводников и готовы освоить новейшие технологии.
В свете сказанного, ZTE становится кандидатом номер один на роль производителя чипов для Huawei в ближайшем будущем. Надежность этого кандидата не вызывает в Китае никаких сомнений.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".