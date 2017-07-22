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Samsung разрабатывает технологию дисплеев с низким энергопотреблением

17 июня 2020, 16:58


Samsung Display разрабатывает собственную технологию отображения с низким энергопотреблением, которая будет использоваться в будущих смарт-устройствах. Новая технология получила название HOP, что является сокращением от гибридного оксида и поликристаллического кремния.

Samsung разрабатывает технологию дисплеев с низким потреблением


Samsung работает над собственной технологией отображения на тонкопленочных транзисторах (TFT) из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Говоря простыми словами, это гибридная технология, разработанная южнокорейским технологическим гигантом. HOP совмещает положительные аспекты от низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS) TFT и окиси TFT. Для тех, кто не знает, LTPS TFT обычно находится на панелях смартфонов, в то время как оксид TFT находится в панелях дисплея для ноутбуков и планшетов.




С новой панелью LTPO TFT, производители могут сэкономить до 15-20 процентов от потребляемой мощности на OLED-дисплеях смартфонов. Это заметное улучшение, которое может увеличить срок службы батареи телефона. Кроме того, новая технология отображения LTPO, как ожидается, будет представлена в предстоящей серии Galaxy Note 20.

До сих пор эта форма технологии отображения была ограничена смарт-часами, а именно Apple Watch Series 4 и даже Samsung Galaxy Watch Active 2. Хотя эта технология была известна и ранее, права на нее принадлежали компании Apple. Таким образом, производители должны были либо выплачивать Apple роялти, либо разрабатывать другую технологию.



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