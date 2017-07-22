HMD Global выпустит новый смартфон на базе Snapdragon 690 с глобальной поддержкой 5G
17 июня 2020, 18:15
HMD Global выпустит новую модель на базе чипсета Snapdragon 690, обеспеченную действительно глобальной поддержкой 5G. Об этом заявил Юхо Сарвикас, директор по продуктовым линейкам HMD Global. Эта заявление серьезно приободрило рынок, который до сих пор отчасти разочарован тем, что прежняя модель MIA Nokia 8.3 имела ограниченную поддержку 5G, хотя изначально о ней говорили как предоставляющей глобальную поддержку сетей 5G.
Поводом для этого заявления стал анонс Qualcomm о выпуске нового чипсета среднего уровня Snapdragon 690 с поддержкой 5G. Это заявление американского производителя было сделано вчера, и THG.ru уже сообщал об этом ранее.
Вчерашнее заявление Qualcomm стало весомой заявкой для производителей смартфонов, которые теперь готовы начать работу для выпуска собственных моделей телефонов среднего ценового диапазона. Их главный стимул - благодаря Snapdragon 690 будет обеспечена действительно глобальная, полная поддержку сетей 5G во всех ее многочисленных диапазонах.
В сегменте телефонов среднего ценового диапазона уже работает немало брендов. Однако особое внимание сейчас приковано именно к двум производителям - Motorola и Nokia / HMD Global.
В продуктовой линейке HMD Global уже есть модель MIA Nokia 8.3. Изначально она называлась как доступный телефон с полной поддержкой 5G, поскольку аппарат работал на чипе Qualcomm Snapdragon 765G. Но по факту оказалось, что телефон хотя и был первым в мире с поддержкой всех существующих по всему миру сетей 5G, но только в диапазоне частот менее 6 ГГц. Из зоны его поддержки выпадали сети mmWave-диапазона. Это исключало возможность легко перемещаться между сетями 5G, как это возможно сегодня в сетях 4G.
Теперь переход на платформу Snapdragon 690 позволяет решить эту проблему.
Интригу сразу раскрыл Юхо Сарвикас, директор по продуктовым линейкам HMD Global. Он опубликовал Twitter-интервью, где сообщил о создании нового, пока не называемого телефона Nokia, который на этот раз будет оснащен чипом Snapdragon 690.
Новая модель может оказаться даже дешевле, чем Nokia 8.3, что делает его действительно доступным для покупателей по всему миру. Но главный бонус - «действительно глобальная поддержка 5G».
Congratulations @cristianoamon and the awesome team at @Qualcomm for the launch of #Snapdragon 690 Mobile Platform! We are excited to bring our Nokia Phones vision of a truly global, future proof 5G experience at an even more affordable price with this transformational platform! pic.twitter.com/yctqfE13sY
Новый аппарат будет довольно сильно отличаться от своих предшественников на базе других чипов Snapdragon серии 600. Его производительность будет на 20% выше, благодаря восьми ядрам Kryo 560 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Благодаря Snapdragon 690, он будет поддерживать дисплеи с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, доступна запись видео 4K со скоростью 30 кадр/сек. Мобильная платформа поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4+, работу с фотосенсором, имеющим разрешение до 192 Мп.
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