ASUS дополнила линейку ASUS B550 двумя материнскими платами
17 июня 2020, 18:57
ASUS анонсировала две новых материнских платы - ROG Strix B550-A Gaming и TUF Gaming B550-Plus (Wi-Fi), которые стали последними дополнениями в линейке платформ ASUS B550, предназначенных для настольных процессоров 3-го поколения AMD Ryzen.
Новые платы оснащены Wi-Fi 6, 2.5 Гбит Ethernet, надежной доставкой мощности, высокочастотной совместимостью RAM, технологией BIOS FlashBack и технологией AI Noise Canceling Microphone (AI Mic).
ASUS также объявила, что ROG Strix B550 Gaming установила новый рекорд разгона памяти DDR4, разогнав процессор 3-го поколения AMD Ryzen 5 3600x до поразительных 6068 МГц.
Все материнские платы B550 оснащены ASUS Performance Enhancement (APE), который оптимизирует настройки BIOS для достижения наилучшей производительности для каждой платы. APE также повышает предел мощности процессоров Ryzen 3-го поколения, чтобы получить повышение производительности на 17,5%.
Что касается модели ASUS ROG Strix B550-A Gaming, то эта платформа получила подсистему питания, построенную по схеме 12 + 2 с двумя дополнительными разъемами питания ProCool. Материнка оснащена RGB-подсветкой, которая управляется с помощью системы Aura Sync.
Главная фишка модели TUF Gaming B550-Plus - это поддержка Wi-Fi 6. Эта плата выполнена в форм-факторе ATX и имеет 10-фазную подсистему питания. Она разъемами PCIe 4.0 M. 2, а также поддерживает USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB Type‑C. Она также оснащена RGB-подсветкой.
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