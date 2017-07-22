Лучший «друг» автомобилиста Amazon Echo Auto теперь доступен в Великобритании, Испании, Италии и Германии
17 июня 2020, 19:01
Из-за отсутствия поддержки Amazon Echo Auto в России пока немногие знают об этом популярном компактном голосовом помощнике для использования в автомобиле. Зато в США, где сервис был запущен в 2018 году, а также в Австралии и Индии, где он уже доступен, гаджет пользуется большой популярностью. Наконец, сообщают СМИ, его поддержка открыта в Великобритании и Канаде, а также в Германии, Италии и Испании.
Назначение гаджета Amazon Echo Auto трудно описать двумя словами, но самые лучшие функции можно получить при помощи голосовых команд. Например, можно запрашивать необходимую информацию через облачный сервис Alexa, воспроизводить музыку, управлять всевозможными устройствами «умного дома», задавать направление движения для навигации в пути и многое другое.
Связь Echo Auto с интернетом осуществляется при помощи смартфона через Bluetooth. Ограниченно он может применяться и без Интернета, например, для управления гаджетами внутри автомобиля или для управления аксессуарами умного дома. Благодаря этому его можно купить и в России.
Но все же основное достоинство Amazon Echo Auto - это онлайн-сервис. Он доступен благодаря услугам голосовых команд Alexa.
Гаджет позволяет общаться с Alexa самым обычным способом - например, спрашивать его о погоде или просить воспроизводить аудиокниги. Гаджет разные полезные полезные вещи во время путешествия на автомобиле, например, подсказывает о необходимости включить заранее домашнее освещение при подъезде к дому.
У этого гаджета уже много конкурентов, например, Garmin Speak и Anker's Roav Viva. Тем не менее, они в той или иной мере используют те же технологии на основе Alexa. Благодаря интересу, теперь Amazon Echo Auto продается на Amazon в Великобритании за 50 фунтов стерлингов, в Канаде - за 70 канадских долларов и в Испании, Италии и Германии - за 60 евро. Цена в России около 3000 руб.
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