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Китайский 5G-чипсет UNISOC Tiger T7520 готов к массовому производству, но желающих использовать его пока нет

17 июня 2020, 22:05


Еще в конце февраля китайская фаблесс-компания UNISOC, занимающаяся проектированием чипсетов для мобильных телефонов и выпуском широкого спектра продуктов для беспроводных сетей, начиная с GSM и GPRS вплоть до TD-LT, и осваивающая сейчас сегмент 5G, объявила о создании мобильного чипсета Tiger T7520. Он представляет собой 5G SoC и предназначен для установки в мобильных устройствах.

Этот чип был отнесен к числу первых в мире 6-нм процессоров, выполненных по наиболее современной на сегодняшний день технологии фотолитографии в глубоком ультрафиолете - EUV. Выпущенный чипсет UNISOC Tiger T7520 был также отнесен к продуктам второго поколения для сетей 5G. Он стал преемником модели прошлого года - процессора Tiger T7510, который был отнесен к продуктам первого поколения.

Китайский 5G-чипсет UNISOC Tiger T7520 готов к массовому производству, но желающих использовать его пока нет


Новый процессор T7520 построен по 6-нм процессу EUV. Он имеет 8 ядер в следующей раскладке: 4 ядра Cortex-A76 + 4 ядра Cortex-A55. Графическая обработка возложена на встроенный графический процессор Mali G57. Благодаря переходу на 6-нм нормы, удалось снизить энергопотребление на 8% по сравнению с моделью первого поколения, увеличив плотности транзисторов на 18%.

Чипсет Tiger T7520 имеет встроенный модем 5G, обеспечивает двухрежимную поддержку сетей 5G (NSA и SA), причем пропускная способность в режиме SA достигает до 3,25 Гбит/с. Чип поддерживает также аудио- и видеозвонки с высоким разрешением Dual-SIM Dual-5G и VoNR.




UNISOC сообщает, что встроенный модем 5G поддерживает расширенное покрытие в различных диапазонах 5G, но подробностей не сообщается.

Другие функции процессора включают поддержку дисплеев с частотой обновления 120 Гц, разрешением 4K и HDR10+. Также имеется встроенный чип для контроля безопасности совершения финансовых операций, который обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем встроенный SE.

Несмотря на инновационность разработки и то, что чип появился уже четыре месяца назад, до сих пор не было никаких новостей о планах установки его в каких-либо мобильных устройствах. Согласно последним новостям, серийное производство чипов Tiger T7520 все-таки начнется, и это произойдет уже в этом году. Источник сообщает, что чипсет должен появиться в устройствах в начале 2021 года, практически через год после запуска.

Похоже, что выход чипсета на рынок затягивается. Пока неизвестно, какие производители готовы начать выпуск своих продуктов на его основе.



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