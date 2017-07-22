Qualcomm анонсировала выпуск платформы роботизации Robotics RB5 5G на базе custom-версии Snapdragon 865
17 июня 2020, 23:45
Американский производитель, известный многим в первую очередь выпуском микросхем и SoC для смартфонов, компания Qualcomm анонсировала новую робототехническую платформу Robotics RB5 5G, выстроенную на базе особой разновидности мобильного процессора Snapdragon 865.
Новая платформа RB5 использует специальную версию чипсета QRB5165, имеющую то же самое процессорное ядро и системную логику, GPU, ISP и DSP, что и Snapdragon 865. Отличие специализированной версии чипсета состоит в том, что эти элементы скомпонованы иначе, что позволяет использовать новую платформу для выполнения промышленных задач в более широком температурном диапазоне - от -40 °C до 105 °C. Это необходимо, например, для реализации возможностей компьютерного зрения.
Новый чипсет QRB5165 использует процессор Kryo 585, имеющий 4 ядра Cortex-A77 в конфигурации 1+3, плюс 4 ядра Cortex-A55. В состав чипсета входит также графический процессор Adreno 650, сигнальный процессор Spectra 480 CV-ISP и выделенный сигнальный со-процессор Hexagon DSP для тензорных вычислений.
Этот вычислительный комплекс может применяться для обработки сложных вычислительных задач, в том числе связанных с реализаций функций ИИ (при совместном использовании DSP и GPU) и для реализации функций компьютерного зрения.
Согласно имеющимся данным, сигнальный процессор Spectra 480 способен обрабатывать поток графических данных со скоростью до 2 Гигапиксел/сек. Такая производительность достаточно, чтобы можно было подключать одновременно через RB5165 до семи видеокамер, снимающих с уровнем качества 8K и 4K HDR. В настоящее время считается, что такой набор используемых видеодатчиков вполне достаточен для построения автономных образцов робототехники.
В сигнальном процессоре Spectra 480 реализован на аппаратном уровне механизм Engine for Video Analytics (EVA). Он помогает решать задачи компьютерного зрения (Computer Vision) и пространственной ориентации робота (Robot Vision).
Программная начинка платформы RB5 выстроена на Ubuntu Linux, Yocto и Robot Operating System (ROS) 2.0. Поддерживаются AWS RoboMaker.
Qualcomm предоставляет также пакет инструментальных средств Neural Processing SDK, помогающих реализовать развитые системы ИИ на устройстве. Есть также поддержка Computer Vision SDK для поддержки систем компьютерного зрения и Robotics Vision SDK для решения задач распознавания образов/объектов и обнаружения препятствий.
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