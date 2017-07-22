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Процессоры AMD 4-го поколения «Vermeer» на базе Zen 3 выйдут в 2020 году, как и планировалось

18 июня 2020, 09:12


AMD провела официальный брифинг, на котором подтвердила, что новые процессоры 4-го поколения с архитектурой Zen 3 готовятся к запуску в 2020 году, как и было объявлено ранее согласно дорожной карте. Эта информация опровергает недавно появившиеся слухи, что выпуск процессоров Ryzen на базе Zen 3 был отложены до 2021 года, а в настоящее время AMD будет развивать линейку Ryzen 3000XT - процессоров 3-го поколения на базе архитектуры «Zen 2».

Новые процессоры AMD 4-го поколения будут выходить под кодовым наименованием "Vermeer". Они будут представлять собой «многочиповые модули, выстроенные на базе двух комплексных кристаллов» с микроархитектурой Zen 3 и дополненные отдельным кристаллом контроллера ввода-вывода. Новые процессоры рассчитаны на установку в сокет AM4.

Новые процессоры AMD 4-го поколения «Vermeer» на базе «Zen 3» выйдут в 2020 году, как и планировалось


Главным отличием новой архитектуры Zen 3 называют отказ от размещения всех процессорных ядер внутри единого ядерного комплекса CCX. Согласно терминологии, принятой для использования в отношении процессоров AMD, к CCX относят группу из четырех ядер процессора и их кэшей (L1, L2, L3). Процессоры Ryzen объединяют в себе несколько CCX, используя технологию AMD Infinity Fabric. Ожидается, что новое решение AMD обеспечит выигрыш в производительности за счет увеличения тактовой частоты нового узла.




Попытки прояснить ситуацию со стороны СМИ с представителями компании AMD позволили выяснить, что в настоящее время информация, имеющая отношение к новым моделям процессоров на базе архитектуры Zen 3, уже не находится под эмбарго. Поэтому AMD могут сказать определенно, что «слух о задержке с выходом Zen 3 является неточным».

Недавно AMD также опровергла слухи о том, что Zen 3 проектируется на нормах 5 нм. Было заявлено, что базовая микроархитектура процессоров нового поколения рассчитывалась по нормам 7 нм. Согласно имеющимся слухам, новые процессоры Zen 3 будут изготавливаться по улучшенному техпроцессу 7 нм (N7P или N7+) на заводе TSMC.



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