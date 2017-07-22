Microsoft потребовала от создателей Ninjutsu OS закрыть доступ к их пакету инструментов для пентеста
18 июня 2020, 11:14
Microsoft подала судебную жалобу о нарушении авторского права согласно закону DMCA (Digital Millennium Copyright Act) - дополнительного акта в законодательстве США в области авторского права, содержащего директивы по противодействию незаконному копированию и распространению информации. Жалоба Microsoft направлена против распространения модифицированной версии Windows, распространяемой под названием Ninjutsu OS, как считает правообладатель (Microsoft). Создатель Ninjutsu OS обвиняется ими в незаконной перенастройке Windows 10, которая нарушает условия лицензионного соглашения Microsoft.
Ninjutsu OS часто называют «лучшей системой для пентеста на базе Windows». Она применяется также для реверс инжиниринга, анализа вредоносного ПО, исследования DDoS-атак и эксплуатации уязвимостей.
В основе Ninjutsu OS была использована Windows 10 (сборка 1909). Сборка содержит более 800 инструментов для тестирования кибербезопасности. Часто Ninjutsu OS называют Kali Linux для Windows, которая также была создана для проведения тестов на проникновение и выполнения задач этического хакинга, а также обеспечения сетевой безопасности.
Среди наиболее известных утилит Ninjutsu OS можно назвать набор инструментов Mr.Robot Tools Kit, средства для сбора информации (Information Gathering), обработки уязвимостей (Exploitation Tools), анализа вредоносного ПО (Malware analysis) и тестирования мобильных устройств (Mobile Security Tools), реализации сетевых атак (Network Attack) и взлома паролей (Password Attacks), анонимайзеры (Proxy and Privacy Tools), средства реверс-инжиниринга (Reverse Engineering) и некоторые другие инструменты.
Столкнувшись с фактом появления такого дистрибутива, в Microsoft решили предпринять ответные меры. По мнению Microsoft, «удаление определенных приложений из состава стандартной комплектации Windows 10, внесенных производителем, удаление программного обеспечения в комплекте и изменение определенных настроек является нарушением авторских прав».
Получив этот запрос от Microsoft, создатель проекта Ninjutsu OS, который доступен в т.ч. онлайн, ответил, что «ОС Ninjutsu не нарушает никаких авторских прав». Согласно позиции разработчиков, их система была разработана, чтобы «помочь новичкам войти в область информационной безопасности». Ninjutsu OS предоставляет им «все необходимые инструменты и интерфейс, необходимый для такого типа работы».
В то же время, в Microsoft считают, что был выявлен ряд нарушений лицензионного соглашения Microsoft, реализованных через ОС Ninjutsu. В частности, называются «реконфигурация Windows 10 с помощью мощных приемов перенастройки и оптимизации», «нарушение политики конфиденциальности через средства настройки и оптимизации Windows 10», «отключение различных вспомогательных («раздражающих пользователей») функций, встроенных в Windows», «удаление ненужных (для данной прикладной задачи) компонентов Windows», а также «удаление/отключение многих программ и служб Windows».
«Мы добросовестно полагаем, что материалы, представленные на указанной выше странице/ссылках, не были разрешены со стороны Microsoft, их агентов или законодательством для публикации, размещения или продажи таким образом или на вашем сайте», - говорится в жалобе Microsoft.
«В связи с этим мы просим вас как можно быстрее удалить или отключить доступ к определенным страницам/ссылкам, описанным выше, и тем самым предотвратить незаконное воспроизведение и распространение содержимого, принадлежащего Microsoft, через каналы вашей компании».
Стоит отметить, что операционная система Ninjutsu не является пиратской версией Windows 10. Для ее использования на самом деле требуется действующая лицензия Windows 10 для пользователей. Другими словами, ОС Ninjutsu можно рассматривать просто как программный инструмент для компьютера с установленной Windows 10.
Как будут разворачиваться дальше события, неизвестно.