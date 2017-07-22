РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microsoft потребовала от создателей Ninjutsu OS закрыть доступ к их пакету инструментов для пентеста

18 июня 2020, 11:14


Microsoft подала судебную жалобу о нарушении авторского права согласно закону DMCA (Digital Millennium Copyright Act) - дополнительного акта в законодательстве США в области авторского права, содержащего директивы по противодействию незаконному копированию и распространению информации. Жалоба Microsoft направлена против распространения модифицированной версии Windows, распространяемой под названием Ninjutsu OS, как считает правообладатель (Microsoft). Создатель Ninjutsu OS обвиняется ими в незаконной перенастройке Windows 10, которая нарушает условия лицензионного соглашения Microsoft.

Ninjutsu OS часто называют «лучшей системой для пентеста на базе Windows». Она применяется также для реверс инжиниринга, анализа вредоносного ПО, исследования DDoS-атак и эксплуатации уязвимостей.

В основе Ninjutsu OS была использована Windows 10 (сборка 1909). Сборка содержит более 800 инструментов для тестирования кибербезопасности. Часто Ninjutsu OS называют Kali Linux для Windows, которая также была создана для проведения тестов на проникновение и выполнения задач этического хакинга, а также обеспечения сетевой безопасности.

Microsoft потребовала от создателей Ninjutsu OS закрыть доступ к их пакету инструментов для пентеста


Среди наиболее известных утилит Ninjutsu OS можно назвать набор инструментов Mr.Robot Tools Kit, средства для сбора информации (Information Gathering), обработки уязвимостей (Exploitation Tools), анализа вредоносного ПО (Malware analysis) и тестирования мобильных устройств (Mobile Security Tools), реализации сетевых атак (Network Attack) и взлома паролей (Password Attacks), анонимайзеры (Proxy and Privacy Tools), средства реверс-инжиниринга (Reverse Engineering) и некоторые другие инструменты.

Столкнувшись с фактом появления такого дистрибутива, в Microsoft решили предпринять ответные меры. По мнению Microsoft, «удаление определенных приложений из состава стандартной комплектации Windows 10, внесенных производителем, удаление программного обеспечения в комплекте и изменение определенных настроек является нарушением авторских прав».

Получив этот запрос от Microsoft, создатель проекта Ninjutsu OS, который доступен в т.ч. онлайн, ответил, что «ОС Ninjutsu не нарушает никаких авторских прав». Согласно позиции разработчиков, их система была разработана, чтобы «помочь новичкам войти в область информационной безопасности». Ninjutsu OS предоставляет им «все необходимые инструменты и интерфейс, необходимый для такого типа работы».




В то же время, в Microsoft считают, что был выявлен ряд нарушений лицензионного соглашения Microsoft, реализованных через ОС Ninjutsu. В частности, называются «реконфигурация Windows 10 с помощью мощных приемов перенастройки и оптимизации», «нарушение политики конфиденциальности через средства настройки и оптимизации Windows 10», «отключение различных вспомогательных («раздражающих пользователей») функций, встроенных в Windows», «удаление ненужных (для данной прикладной задачи) компонентов Windows», а также «удаление/отключение многих программ и служб Windows».

«Мы добросовестно полагаем, что материалы, представленные на указанной выше странице/ссылках, не были разрешены со стороны Microsoft, их агентов или законодательством для публикации, размещения или продажи таким образом или на вашем сайте», - говорится в жалобе Microsoft.

«В связи с этим мы просим вас как можно быстрее удалить или отключить доступ к определенным страницам/ссылкам, описанным выше, и тем самым предотвратить незаконное воспроизведение и распространение содержимого, принадлежащего Microsoft, через каналы вашей компании».

Стоит отметить, что операционная система Ninjutsu не является пиратской версией Windows 10. Для ее использования на самом деле требуется действующая лицензия Windows 10 для пользователей. Другими словами, ОС Ninjutsu можно рассматривать просто как программный инструмент для компьютера с установленной Windows 10.

Как будут разворачиваться дальше события, неизвестно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Раскрыт простейший хак, который позволяет смотреть ролики на YouTube без рекламы
  • Twitter будет учить пользователей правильно читать посты
  • Сенатор США запросил Clearview об участии в системе идентификации протестующих
  • Huawei разработала API для отслеживания контактов COVID-19 (аналог Apple/Google API)
  • Вандалы в Сиэтле получили счета за награбленные в магазинах Amazon Go «покупки»

    • следующая новость
    Игра-головоломка «Pokemon Cafe Mix» поможет узнать новое о многом, например, о сортах пива

    предыдущая новость
    Процессоры AMD 4-го поколения «Vermeer» на базе Zen 3 выйдут в 2020 году, как и планировалось

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские? Лучшие игровые ноутбуки Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 июня, 2020

    Игра-головоломка «Pokemon Cafe Mix» поможет узнать новое о многом, например, о сортах пива

    Microsoft потребовала от создателей Ninjutsu OS закрыть доступ к их пакету инструментов для пентеста

    Процессоры AMD 4-го поколения «Vermeer» на базе Zen 3 выйдут в 2020 году, как и планировалось

    17 июня, 2020

    Qualcomm анонсировала выпуск платформы роботизации Robotics RB5 5G на базе custom-версии Snapdragon 865

    Китайский 5G-чипсет UNISOC Tiger T7520 готов к массовому производству, но желающих использовать его пока нет

    Лучший «друг» автомобилиста Amazon Echo Auto теперь доступен в Великобритании, Испании, Италии и Германии

    ASUS дополнила линейку ASUS B550 двумя материнскими платами

    HMD Global выпустит новый смартфон на базе Snapdragon 690 с глобальной поддержкой 5G

    Samsung разрабатывает технологию дисплеев с низким энергопотреблением

    ZTE освоила технологии 5 нм и может стать главным поставщиком чипов для Huawei взамен TSMC

    Световые колонны Corsair iCUE LT100 создают иммерсивное ARGB-освещение для игр и музыки

    Дизайн Sony PlayStation 5 очень напоминает дизайн игрового ПК от Zotak

    Продажи Samsung Galaxy Fold 2 могут быть отложены из-за проблем с комплектующими

    Израильские разработчики научились убивать коронавирус на 100% с помощью зарядки для смартфонов

    Слухи: 12-дюймовый MacBook на ARM-процессорах Apple появится в этом году

    Первые снимки реальных образцов Samsung Galaxy Watch 3 утекли в сеть

    O-Film разработала перископический объектив для смартфона толщиной 5,9 мм

    Samsung Display переносит производство дисплейных матриц из Китая в штат Уттар-Прадеш в Индии

    Qualcomm представила первый чипсет 600-серии с поддержкой 5G

    Samsung отказалась от Galaxy M41 в пользу Galaxy M51

    ССЫЛКИ