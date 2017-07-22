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Игра-головоломка «Pokemon Cafe Mix» поможет узнать новое о многом, например, о сортах пива

18 июня 2020, 11:45


Пандемия, самоизоляция, запрет на хождение в кафе - для многих граждан это стало тяжелейшим испытанием. Что говорить о поклонниках покемонов, которые не могут жить без забавных существ, не привыкших сидеть дома.

Решение проблем обещает предложить новая игра того же издателя. Это - новая игра-головоломка Pokémon Café Mix. Она для тех, кто не привык скучать и хочет развлечений, например, в ожидании чего угодно вкусного в кафе, даже до завершения режима «пандемиотерапии».

Новая игра-головоломка «Pokémon Café Mix» поможет больше узнать, например, о сортах пива


Pokémon Café Mix - это по сути веселая и казуальная игра для поклонников серии про покемонов. В ней используется типичная формула игр, характерная для посетителей кафе. Геймеру предлагаются относительно простые задачки по составлению и решению головоломок. Он выполняет заказы, набирает очки и действует «в стиле покемонов».

По мере того, как геймер добивается успеха в своем кафе, к нему могут присоединиться другие персонажи, чтобы решать головоломки вместе.



Как всегда, игра в покемонов - это не только развлечение, но и обучение чему-то новому или знакомство с новыми знаниями, не известными для большинства. Например, если повезет, то в новой «Pokémon Café Mix» можно больше узнать о разном, например, о секретах пивоварения. Это существенно расширит меню игрока знакомством с различными сортами пива.

Примечательно, что игра выйдет на трех платформах (iOS, Android и Switch) одновременно в один день. Pokémon Café Mix можно будет загрузить бесплатно 24 июня. Там же можно будет приобрести дополнительные игровые предметы.



Издатели надеются, что простая механика игры и симпатичный графический стиль порадуют поклонников.



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