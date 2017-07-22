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Слухи: Huawei планирует выпустить настольный ПК на базе процессоров AMD Ryzen 4000

18 июня 2020, 13:05


AMD готовится к запуску своей серии настольных процессоров Ryzen 4000 Но еще один долгожданный запуск - это новые APU Renoir, которые наконец-то перейдут на архитектуру Zen 2. Вокруг выхода этих чипов витает множество слухов и один из них - это решение Huawei выпустить собственный настольный ПК на базе этих процессоров.

Huawei планирует выпустить настольный ПК


Это довольно интересно, так как Huawei в основном сосредоточена на производстве продуктов для рынка смартфонов и ноутбуков. Однако теперь, компания, похоже, проявляет интерес к рынку настольных компьютеров, а значит вскоре мы увидим массу достойных устройство от китайского гиганта.




Ранее один из инсайдеров опубликовал в Twitter характеристики будущего ПК от Huawei. Он оснащен процессором AMD Ryzen 5 PRO 4400G со встроенной графикой Radeon. Процессор имеет 6 физических ядер и 12 потоков. Его базовая тактовая частота 3,7 ГГц с возможностью увеличения до 4,3 ГГц. Под интегрированную графику Radeon выделено 512 МБ памяти.

Huawei планирует выпустить настольный ПК


К сожалению, более подробные данные о ПК в настоящее время неизвестны.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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