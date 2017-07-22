Samsung Galaxy Watch Active 2 получили функцию мониторинга артериального давления
18 июня 2020, 13:18
Когда Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2, они могли лишь мониторить сердечный ритм и делать ЭКГ. Однако устройству явно недоставало поддержки мониторинга артериального давления. Сейчас же Samsung исправляет этот недостаток и в скором времени функция будет доступна на всех гаджетах это модели.
Сегодня южнокорейский гигант наконец-то начал разворачивать поддержку мониторинга артериального давления для устройств Galaxy Watch Active 2 в Южной Корее. Благодаря этому пользователи теперь смогут измерять и отслеживать свое кровяное давление. Компания также запустила приложение Health Monitor.
Чтобы начать работу с мониторированием артериального давления, пользователям сначала нужно будет откалибровать свои часы с помощью традиционного оборудования для мониторинга артериального давления в стиле манжеты. Затем они могут использовать анализ пульса Galaxy Watch Active 2 для измерения артериального давления
Приложение должно быть установлено на оба устройства - Samsung Galaxy Watch Active 2 и смартфон, подключенный к нему. Показания артериального давления синхронизируются с приложением, и пользователи могут отслеживать его по дням, неделям и месяцам, а также могут обмениваться данными со своим врачом или медицинскими работниками для консультации.
Samsung Galaxy Watch Active 2 выпущены в двух размерах - 40 мм и 44 мм. Часы оснащены дисплеем S-AMOLED с разрешением 360 x 360 пикселей. Устройство 40 мм имеет 1,2-дюймовый дисплей, в то время как модель 44 мм оснащена 1,4-дюймовым экраном. Под капотом часов чипсет Exynos 9110 вместе с 768 МБ оперативной памяти.
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