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Bang and Olufsen выпустили наушники Beoplay E8 Sport «действительно» спортивного класса

18 июня 2020, 13:29


Известная датская компания Bang & Olufsen, специализирующаяся на разработке и производстве дорогостоящих аудио- и видеосистем, объявила о выпуске первой в своей продуктовой линейке пары беспроводных наушников Beoplay E8 Sport спортивного класса.

Новый гаджет поступит в продажу в начале июля по цене $350. Будут выпущены пары в двух цветовых гаммах: с небесно-голубым (бирюзовым) оттенком и в строгом черном цвете.

Беспроводные наушники B&O серии E8 выпускаются уже на протяжении пары лет. Говоря о них, компания постоянно подчеркивает принадлежность гаджетов к «действительно полноценному» (true) аудио-решению. Признаком качества служит большая работа, которую проделала компания, чтобы обеспечить максимальное удобство при подключении и гарантию качества звука при беспроводном доступе.

Недавно была выпущена серия гаджетов второго поколения. В ней появился порт USB-C, при этом, как отмечают эксперты, сохранилось высокое качество звука и была предоставлена возможность беспроводной зарядки.

Bang and Olufsen выпустили наушники Beoplay E8 Sport «действительно» спортивного класса


Новая модель Beoplay E8 Sport является первой, которую производитель готов отнести к классу спортивных моделей. Под «спортивным» подразумевается прежнее качество звука вместе с удобством пользования во время тренировок, например, для бега.

Как и следовало ожидать, спортивные наушники Beoplay E8 Sport являются водонепроницаемыми и защищенными от попадания внутрь влаги, в том числе пота. Сохранение водонепроницаемости гарантируется даже при попадании под воду и нахождении там до полутора часов.




Для переноски применяется текстурированный силиконовый чехол с алюминиевыми вставками. Внутри чехол выложен резиновой защитой.

По словам Bang и Olufsen, гаджет работает от одной зарядки около семи часов. Запасенной в чехле заряд достаточен для выполнения трех дополнительных зарядок даже при отсутствии электрической сети.

Bang and Olufsen выпустили наушники Beoplay E8 Sport «действительно» спортивного класса


У экспертов возникли некоторые сомнения относительно надежности удерживания гаджета в ухе при быстром беге, но разработчики отметили, что в комплект входят ушные вкладыши в пяти размерах. Правильный выбор позволяет устранить любое неудобство.

Отмечается отличная работа функции управления касанием и пролистыванием, что позволяет удобно переключаться между треками, принимать вызовы и активировать режим Transparency Mode на ходу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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