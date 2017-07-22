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JBL представила семь игровых гарнитур

18 июня 2020, 14:00


Во многих играх, где ваша задача выжить и убить соперника, звук становится одним из наиважнейших факторов победы. Благо, что на свете есть компании понимающие всю важность качественного звука и выпускающие под это дело соответствующие продукты. Компания JBL представила линейку гарнитур JBL Quantum Range, предназначенную специально для геймеров, чья задача выжить в суровом игровом мире.

JBL представила семь игровых гарнитур


Линейка представлена семью моделями проводных и беспроводных наушников, ассортимент включает в себя варианты как для любителей, так и для профессиональных геймеров.




Наиболее крутая модель в линейке - это JBL Quantum ONE. Благодаря оснащению звуковой технологией JBL QuantumSPHERE 360, звук на этих наушниках просто потрясающий. Эта функция использует собственные алгоритмы и встроенные датчики отслеживания головы, поэтому геймеры могут слышать врагов и движения вокруг них, как никогда раньше.

JBL представила семь игровых гарнитур


Другие модели - это JBL Quantum 300, JBL Quantum 400, JBL Quantum 600 и JBL Quantum 800 оснащены новейшей звуковой технологией JBL QuantumSURROUND, основанной на программном обеспечении ПК JBL QuantumENGINE. Она позволяет геймерам испытать виртуальные миры в нескольких измерениях, добавляя канал высоты, который формирует гораздо более широкую, реалистичную пространственную звуковую сцену.

Все гарнитуры в линейке JBL Quantum имеют мультиплатформенные возможности для бесшовного подключения к ПК, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, mobile и VR. Все модели оснащены лучшими в своем классе микрофонами, а также эргономичны и удобны для использования. Как отмечает производитель, все модели подарят игрокам настоящее погружение в мир игр, а профессионалам обеспечат конкурентное преимущество в их сражениях.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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