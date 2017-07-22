Oppo показала несколько новых технологий для камеры смартфона
18 июня 2020, 14:44
Oppo продемонстрировала несколько новых технологий для камер смартфонов на мероприятии CVPR 2020. В этом мероприятии компания дважды завоевывала первое и дважды третье место.
Технология Oppo, получившая награды, включает в себя технологию перцептивного экстремального сверхразрешения, визуальную локализацию и распознавание человеческой деятельности в видеороликах. Исследовательской группе Oppo была поставлена задача решить проблемы с перцептивным экстремальным сверхразрешением для одного изображения с увеличением 16x. Цель этой задачи состояла в том, чтобы разработать модель ИИ, которая способна давать результаты высокого разрешения с лучшим качеством восприятия и сходством с реальным объектом.
Команда Oppo продемонстрировала эффективность нейросети RFB-ERSGAN, которая обыграла 280 других участников. Эту технологию можно использовать в смартфонах, чтобы адаптировать оригинальные изображения с низким разрешением в высокое разрешение, сохраняя при этом больший уровень детализации. Другое приложение от Oppo предназначено для восстановления старых или поврежденных фотографий и даже спутниковых снимков.
Oppo также получила первое место в визуальной локализации для портативных устройств, где она создала монокулярный визуальный конвейер локализации. Технология использует семантические и глубинные сигналы, чтобы точно определить местоположение любого изображения. В конкурсе Oppo получила первое место по наружной визуальной локализации и третье место по внутренней. Эта технология имеет разнообразную область применения, включая робототехнику, дополненную реальность и навигацию.
В рамках конкурса, компания также должна была разработать автоматические алгоритмы обнаружения активности, которые могли бы идентифицировать и реорганизовать символы в каждом кадре. Алгоритм должен был бы распознавать несколько видов человеческой деятельности в сложных динамических видео. Эта технология потенциально может сыграть огромную роль в будущем человеко-компьютерного взаимодействии и даже анализе спортивных видео.
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