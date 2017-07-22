Дизайн будущего игрового смартфона Asus ROG Gaming Phone 3 раскрыт
18 июня 2020, 15:09
Известный китайский инсайдер Digital Chat Station (@数码闲聊站) опубликовал на китайском веб-сайте микроблогов Weibo фотографии будущего игрового смартфона Asus ROG Gaming Phone 3. Он не рассказал, откуда у него появилась эта фотография, но зато снабдил ее комментариями, перечислив известные из слухов ключевые характеристики будущего смартфона.
Опираясь на предоставленный снимок, можно сделать первые выводы о дизайне игрового телефона третьего поколения, находящегося сейчас в разработке Asus. Аппарат очень сильно напоминает предыдущую модель игровых смартфонов фирмы ASUS - ROG Gaming Phone 2.
Принадлежность «тайной» модели компании ASUS выдает светодиодный логотип ROG, размещенный на задней панели аппарата. Внизу расположен фирменный значок Tencent Games.
Характерной особенностью смартфона является блок из трех камер, расположенный на задней панели. Основной датчик будет иметь разрешение 64 Мп. Фронтальная камера будет единственной, ее разрешение составит 13 Мп.
Угловые узоры вдоль задней поверхности - еще один признак, характерный для дизайна ASUS. Он отражает бескомпромиссность и мгновенную реакцию аппарата на команды пользователя - главный атрибут качества игрового смартфона. В отличие от предшественника, рисунки имеют более тонкие очертания, поверхность выглядит более отполированной и глянцевой.
Согласно неофициальным данным, попавшим в сеть, игровой телефон Asus ROG Gaming Phone 3 будет оснащен 6,59-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с «космической» частотой обновления экрана - 120 Гц либо 144 Гц.
Внутри смартфона Asus ROG Gaming Phone 3 геймеры ожидают увидеть чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти. Эта модель чипа поддерживает работу на частотах выше 3 ГГц, поэтому производительности должно хватить для навороченных игр.
Устройство будет работать от аккумулятора с колоссальной емкостью. Согласно оценкам, она составит 6000 мАч. Будет поддерживаться также быстрая зарядка мощностью до 30 Вт.
Толщина этого «кирпичика» совсем немалая - 9,85 мм, да и вес составит 240 гр. Но это же игровой смартфон, а не мыльница!
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