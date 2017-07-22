Слухи: Apple iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц
18 июня 2020, 15:30
Согласно последним слухам, Apple iPhone 12 Pro и 12 Pro Max действительно будут иметь экраны с частотой обновления 120 Гц. При этом iPhone 12, скорее всего, сохранит дисплей с частотой обновления 60 Гц (LCD или OLED).
По словам инсайдеров, предстоящая серия iPhone 12 будет иметь более тонкие корпуса. По слухам, 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max имеет толщину всего 7,4 мм, по сравнению с iPhone 11 Pro Max толщина которого достигает 8,1 мм.
Что примечательно, толщина смартфона никак не скажется на аккумуляторе, потому что Apple будет использовать многослойную материнскую плату и может даже немного увеличить емкость батареи следующей партии iPhone. Источники утверждают, что ни одна из моделей iPhone 12 не будет оснащена аккумулятором емкостью более 4400 мАч.
Кроме того, некоторые инсайдеры также утверждают, что не все модели предстоящего iPhone 12 получат датчик LIDAR. Его получит лишь iPhone 12 Pro Max. Еще одна важная вещь, о которой сообщают инсайдеры - это то, что, несмотря на многочисленные слухи, только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут иметь поддержку сети sub-6GHz и mmWave.
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