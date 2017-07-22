Роскомнадзор решил разблокировать Telegram. Снять все ограничения с мессенджера ведомство решило после высказывания Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму, сообщается в пресс-релизе ведомства.
По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ регулятор решил снять все ограничения с Telegram. В ведомстве также подчеркнули, что готовы взаимодействовать со всеми IT-компаниями, работающими на территории России, в рамках борьбы с терроризмом, экстремизмом и другими преступлениями.
Как отметили в Роскомнадзоре, сейчас в рунете ежедневно удаляются и блокируются тысячи материалов, пропагандирующих суицид, наркотики, экстремизм и терроризм, а также связанных с детской порнографией.
Ранее также ходили слухи о том, что в Госдуме планируют рассмотреть вопрос об отмене блокировки мессенджера на территории России, но затем в той же Госдуме их опровергли.
Напомним, что мессенджер Telegram под запретом в России с апреля 2018 года, когда Таганский районный суд Москвы счёл законными требования Роскомнадзора о блокировке Telegram и разрешил регулятору заблокировать мессенджер. С тех пор длительное противостояние Роскомнадзора и мессенджера привело к серьезным проблемам в работе рунета, в ходе которых пострадала масса интернет-ресурсов. Но Telegram выстоял и даже стал популярнее, а все попытки Роскомнадзора не слишком сказались на его работе.