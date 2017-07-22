Synology анонсировала идеальное персональное NAS-хранилище DS220+ для начинающих
18 июня 2020, 17:06
Synology анонсировала выпуск новой модели NAS-хранилища DS220+. Отмечается, что новый продукт стал результатом глубокой модернизации, проведенной над прежней моделью Synology. В результате получился компактный аппарат с двумя отсеками для дисков.
Как отмечает в Synology, обновление серии DS200 NAS обеспечило прирост производительности на 15% по сравнению с устройствами хранения предыдущего поколения на операциях индексации или при выполнении других задач, требующих интенсивных вычислений. Рост производительности в режиме работы веб-сервера, размещенного на таком NAS-устройстве, достигает 95%.
Вычислительную основу новой модели NAS-хранилища создает процессор Intel Celeron с тактовой частотой 2 ГГц. Допускается его разгон до 2,9 ГГц.
В типовой конфигурации устанавливается 2 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения до 6 Гбайт на канал. Поддерживаются модули памяти DDR4, тогда как на предыдущей модели DS218+ для установки была доступна только память DDR3.
Для подвода данных доступны два порта USB 3.0. Есть также два разъема для подключения Gigabit Ethernet. При сравнении с одним сетевым разъемом на предыдущем NAS-модели новая конфигурация DS220+ выглядит очень убедительной.
Внесенные улучшения позволили Synology отнести новый продукт DS220+ к числу идеальных персональных предложений среди NAS-хранилищ для начинающих.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".