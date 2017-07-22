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Synology анонсировала идеальное персональное NAS-хранилище DS220+ для начинающих

18 июня 2020, 17:06


Synology анонсировала выпуск новой модели NAS-хранилища DS220+. Отмечается, что новый продукт стал результатом глубокой модернизации, проведенной над прежней моделью Synology. В результате получился компактный аппарат с двумя отсеками для дисков.

Как отмечает в Synology, обновление серии DS200 NAS обеспечило прирост производительности на 15% по сравнению с устройствами хранения предыдущего поколения на операциях индексации или при выполнении других задач, требующих интенсивных вычислений. Рост производительности в режиме работы веб-сервера, размещенного на таком NAS-устройстве, достигает 95%.

Synology анонсировала идеальное персональное NAS-хранилища DS220+ для начинающих


Вычислительную основу новой модели NAS-хранилища создает процессор Intel Celeron с тактовой частотой 2 ГГц. Допускается его разгон до 2,9 ГГц.




В типовой конфигурации устанавливается 2 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения до 6 Гбайт на канал. Поддерживаются модули памяти DDR4, тогда как на предыдущей модели DS218+ для установки была доступна только память DDR3.

Для подвода данных доступны два порта USB 3.0. Есть также два разъема для подключения Gigabit Ethernet. При сравнении с одним сетевым разъемом на предыдущем NAS-модели новая конфигурация DS220+ выглядит очень убедительной.

Synology анонсировала идеальное персональное NAS-хранилища DS220+ для начинающих


Внесенные улучшения позволили Synology отнести новый продукт DS220+ к числу идеальных персональных предложений среди NAS-хранилищ для начинающих.



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