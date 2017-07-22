MY.GAMES: российские геймеры любят побеждать, а геймеры-женщины решать казуальные задачки
18 июня 2020, 18:23
Компания MY.GAMES, входящая состав группы Mail.ru, провела исследование с целью анализа российского игрового рынка на конец 2019 года и составления портрета «российского геймера 2019». В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 15 до 44 лет. К числу геймеров были отнесены все пользователи, которые увлекаются мобильными, десктопными или консольными играми.
Согласно полученным результатам, объем российского рынка видеоигр вырос за 2019 год на 14% (YoY) и достиг размера 120,4 млрд руб. Основным драйвером роста стали мобильные игры (+49%).
Аудитория мобильных игр разделились поровну между мужчинами и женщинами. Более половины респондентов играют каждый день. Мужская часть геймеров предпочитает игры соревновательных и тактических жанров (военные симуляторы, шутеры, Battle Royale, экшены, стратегии), женская часть более прилипчива к казуальным играм (музыкальные, тайм-менеджмент, симуляторы жизни).
Среди игроков, отдающих предпочтение десктопным играм, преобладают мужчины (58%). Почти 40% респондентов играют каждый день. Игроки из крупных городов с населением свыше 100 тысяч человек предпочитают F2P-проекты с условно-бесплатной системой монетизации (доля таких игроков достигла 91% от числа опрошенных). Среди самых популярных жанров на ПК - шутеры, гонки, симуляторы военной техники, стратегии и экшн. Мужчины не ограничиваются выбором одного жанра, тогда как женщины отдают предпочтение в основном симуляторам жизни и строительства. Ключевыми мотиваторами для российских игроков на настольных ПК являются погружение в игровой мир и достижение в нем мастерства и силы.
Самой популярной консолью среди респондентов в 2019 году стала Sony PlayStation 4 (Pro/Slim). Консольный рынок снизился на 13% до 11 млрд руб, что связано с меньшим количеством AAA-релизов на PS4/Xbox и со снижением выручки игр жанра Battle Royale. Три четверти респондентов, играющих в консольные игры - мужчины. 24% аудитории консолей играет каждый день, 38% - 2-3 раза в неделю.
В топ жанров для консольного рынка вошли динамичные игры - файтинги, гонки, action/adventure и шутеры. Расходы на покупку игр и внутриигрового контента стали у поклонников консолей значительно выше, чем на других платформах. В тоже время геймеры стали реже покупать платные игры (-10%). По мнению MY.GAMES, причиной этого стало отсутствие крупных игровых проектов, сопоставимых по масштабу с хитами 2018.
Доля бесплатных игр на всех платформах выросла на 21% и достигла 99,9 млрд руб, что составляет 82% рынка. Другими словами, 4/5 рынка играют только в бесплатные игры. Среди них, играли в мобильные игры хотя бы один раз в месяц - 85%, в игры на персональном компьютере - 82%, в консольные игры - 19%.
В 2019 году нарастала популярность игровых трансляций, а число платящих стримерам пользователей увеличилось вдвое.
MY.GAMES: российские геймеры любят побеждать, а геймеры-женщины решать казуальные задачки. В Топ-5 главных мотиваторов для участия в играх вошли желание совершенствовать игровые навыки, возможность подбирать характеристики и участив вы боре внешнего вида виртуального персонажа.