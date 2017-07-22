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Apple нашла решение по проблеме перегрева беспроводной зарядки AirPower, отложенной год назад

18 июня 2020, 20:45


История с беспроводной зарядкой Apple AirPower немного подзабылась, но это совсем не означает, что о ней забыли в самой Apple. Напомним, весной прошлого года Apple столкнулась с проблемой перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower при попытке использования некоторых гаджетов, в частности, умных часов Apple Watch.

Apple планировала выпустить AirPower еще в 2019 году, ровно через год после выхода iPhone X в 2018. Сначала все шло гладко, Apple запустила программу опытных испытаний. Но в какой-то момент начали поступать тревожные сообщения о задержках. Затем Apple удалила со своего сайта все упоминания об этом продукте.

Произошедшее не прошло незамеченным для любителей гаджетов Apple. Они стали активно интересоваться судьбой инновационной беспроводной «пластины». Когда молчать уже было невозможно, Apple пришлось признать, что она столкнулась с проблемой перегрева и была вынуждена приостановить проект, потому что он «не удовлетворял высоким стандартам качества и надежности к продуктам Apple».

Apple нашла решение по проблеме перегрева беспроводной зарядки AirPower, отложенной год назад


Прошел еще год и вездесущий Джон Проссер снова заговорил, что он теперь знает «немножечко больше, чем все» о проекте Apple AirPower. Со слов Проссера, проект "C68", похоже, продолжается, и Apple близится к решению проблемы, возникшей при зарядке Apple Watch через панель Apple AirPower.



Он напомнил, что ранее Apple отказывалась объяснять причины прекращения разработки AirPower. Единственное исключение было сделано в марте 2019 года. Тогда старший вице-президент Apple Дэн Риччио заявил: «После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не достигнет наших высоких стандартов, и мы отменили проект. Мы приносим извинения тем клиентам, которые с нетерпением ждали этого запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводными технологиями, и будет развивать наш опыт».




Но Проссер сообщил, что знает о проблеме. Она связана с запатентованной системой беспроводной зарядки Apple Watch. Умным часам требовалось значительно больше энергии, чем другим устройствам, из-за чего AirPower не могла обеспечить нужного результата и переходила в состояние перегрева.

По другой версии проблема была связана с тем, что пользователи могли положить на подставку сразу несколько гаджетов. Перегрев возникал при одновременном размещении трех устройств, таких как Apple Watch, iPhone и AirPods. По словам Проссера, «если вы поместите Apple Watch на коврик рядом с другими устройствами, коврик будет перегреваться».

Теперь Проссер сообщил, что тестируемые в начале этого года прототипы устройств C68 оснастили процессором A11. Он служит для управления режимом разогрева. Это позволило Apple подобрать режим зарядки, который позволяет заряжать все без исключения гаджеты, в том числе и Apple Watch.



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