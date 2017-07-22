Слухи: Apple может отказаться от iOS... ради iPhoneOS
18 июня 2020, 21:25
Неутомимый Джон Проссер, главный в мире знаток тайн Apple, опубликовал странное заявление через Twitter. Он сообщил, что получил недавно сообщение от одного из своих доверенных инсайдеров. В сообщении говорилось, что Apple собирается по какой-то причине отказаться от iOS...
Нет, речь не идет об отказе в поддержке операционной системы для мобильных устройств Apple. Но в компании якобы решили, что название iOS стало неточным, поэтому его следует заменить.
Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn't believe it... wow
Возможно, это связано с прошлогодней историей, когда Apple анонсировала специальную версию iOS для планшетов iPad, назвав ее iPadOS. До этого iPad запускал iOS точно так же, как iPhone. Поэтому многих пользователей вводило это в заблуждение. Они не могли понять, почему на разных по типу гаджетах работает одна и та же операционная система.
Это также мешало Apple продвигать новые функции, потому всегда приходилось оговаривать, распространяется ли новая функция на все мобильные устройства, работающие под iOS, или только на часть из них.
Возможно, по этому причине и возникла версия, что Apple может вскоре отказаться от названия iOS для iPhone OS и будет использовать, скорее всего, более стилизованное название iPhoneOS.
Достоверность твита Проссера затем была подтверждена Максом Вайнбахом из XDA Developers. Он сказал, что также получил аналогичное письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
Но на этом не закончилась. В своем Твиттере Макс также упомянул, что iPhone будет скоро переименован в Apple Phone. Впрочем, это уже больше похоже на «войну с наименованиями». Верить сразу и в столько слухов будет совсем фантастично.
Ожидается, что все разъяснения будут сделаны на конференции Apple WWDC 2020, которая запланирована на 22 июня. Предполагается, что конференция будет посвящена новым разработкам и возможностям iOS 14, iPadOS, watchOS и macOS.