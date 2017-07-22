Intel выпустила новое семейство серверных процессоров Xeon Scalable 3-го поколения Cooper Lake-SP
19 июня 2020, 11:30
Корпорация Intel официально объявила о выходе нового семейства процессоров Xeon Scalable третьего поколения под кодовым наименованием Cooper Lake-SP. В основе новой линейки была положена улучшенная 14-нм архитектура, которая позволяет существенно расширить возможности прежней 14-нм архитектуры процессоров предыдущего поколения Cascade Lake, выпущенной в 2019 году.
Основное направление вводимых улучшений, получивших место в Cooper Lake-SP - это: 1) реализация возможностей работы процессоров на более высоких тактовых частотах; 2) аппаратная поддержка новых технологий, связанных, прежде всего, с применением искусственного интеллекта и поддержкой вычислений для нейронных сетей; 3) возможность масштабирования до конфигураций из восьми процессоров (8S) в рамках новой системной платформы Cedar Island.
Во время прошедшего пресс-брифинга, Intel назвала свой новый серверный продукт как наиболее совершенное на сегодняшний день предложение, позволяющее реализовать поддержку элементов искусственного интеллекта. Реализация этих возможностей заложена в в рамках системной платформы Cedar Island, где используется разъем LGA 4189 (разъем P+).
Отметим, что анонсированный выпуск процессоров Cooper Lake-SP происходит в точном соответствии с ранее объявленными планами Intel по развитию линейки серверных процессоров Xeon Scalable и платформ на 2020 год. Из дорожной карты Intel известно, что компания планирует сделать в этом году два крупных анонса. Первый анонс был связан именно с этим объявленным выпуском процессоров 14-нм Cooper Lake-SP.
В планах Intel остается еще второй анонс - выпуск семейства серверных 10-нм процессоров Xeon Scalable с кодовым наименованием Ice Lake-SP.
Интерес к новой платформе Intel Cooper Lake-SP объясняется, прежде всего, большими возможностями, которые заложены в ней. Хотя новые процессоры являются базовым элементом, но реализация заложенного в них потенциала станет возможной благодаря использованию, пожалуй, самого крупного из когда-либо появлявшихся из недр Intel сокета LGA. Его планируется устанавливать на обеих платформах этого годы выпуска: для уже упомянутой платформы Cedar Island, а также для платформы Whitley для готовящихся к выпуску 10-нм процессоров Ice Lake-SP.
Системная платформа Cedar Island позволяет выстраивать «бесшовные» конфигурации из 4 и 8 процессоров. Секрет новизны - связь между процессорами через линии интерконнекта UPI (Ultra Path Interconnect). Устанавливаемые процессоры будут подключаться к чипсету Intel C620A через DMI, при этом сам чипсет будет предоставлять до 20 линий передачи данных по каналам PCIe Gen 3, 10 портов USB 3.0 и 14 портов SATA Gen 3.
В результате такой конфигурации все устанавливаемые процессоры получают возможность использования до шести каналов памяти в режимах DDR4-3200 (1 DPC) или DDR4-2933 (2 DPC). В результате процессоры Cooper Lake-SP получают в свое распоряжение до 48 линий PCIe Gen 3.0.
Главной интригой анонса была новая поддержка систем ИИ. Новая платформа позволяет реализовать ряд новых функций, повышающих производительность при интенсивных рабочих нагрузках. Уже сейчас Intel назвала направления, где применение новых процессоров и системной платформы позволят получить существенный рост. Это - научное моделирование, финансовая аналитика, искусственный интеллект, глубинное обучение, 3D-моделирование, анализ данных, обработка изображений, аудио, видео, сжатие данных и шифрование. Механизм для реализации существенного прироста производительности для таких рабочих нагрузок - доступ к новому набору команд AVX-512 (поддержка до 2 FMA).
Второе - это поддержка формата bfloat16 (BF16), который активно используется в тензорных ускорителях TPU. В случае с Intel это касается, в первую очередь, поддержки механизма Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) - важной составляющей поддержки рабочих нагрузок, связанных с работой нейронных сетей и встроенного ускорения ИИ-расчетов.
Третья функция - это новый набор команд Intel Speed Select Technology (Intel SST), которые позволят пользователям более гранулированно контролировать производительность процессора с целью его оптимизации для обеспечения наилучших показателей стоимости владения.
Технология Intel SST будет доступна в двух режимах. Первый - это режим Intel SST-CP (Core Power), который предназначен для рабочих нагрузок, которым для оптимизации процесса вычислений необходимо выделять подмножество процессорных ядер и выполнять с их помощью обработку на более высоких базовых частотах. Остальные ядра при этом будут работать на более низких базовых частот, сохраняя возможность для кратковременного перехода в Турбо-режим с максимальной турбо-частотой обработки. Доступ к переходу в этот Турбо-режим сохраняется для всех ядер.
Второй режим - это SST-TF (Turbo Frequency). Он предназначен для рабочих нагрузок, когда часть ядер начинает работать на более высоких Турбо-частотах, тогда как разгон остальных ядер до максимальных Турбо-частот не производится. При необходимости, все базовые ядра могут возвращаться в работу на базовых частотах.
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