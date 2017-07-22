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Motorola готовится закрепить успех и выпустить смартфон Motorola One Fusion «Astro»

19 июня 2020, 13:00


Спустя совсем немного после запуска флагмана Motorola One Fusion+, компания Motorola оказалась в центре внимания, благодаря появлению информации о готовящемся выпуске еще одной «сильной» модели - смартфона под кодовым наименованием «Astro». Сведения о «потерянном брате» обнаружились в справочных списках для магазина приложений Google Play.

Motorola готова нарастить продуктовую линейку новой моделью Motorola One Fusion «Astro»


В обнаруженном списке указано, что устройство будет носить название «Motorola One Fusion». Внешне оно сильно напоминает флагман One Fusion+, имея такую же трехкнопочную раскладку на правой грани. Судя по размещенной информации, новый смартфон Motorola One Fusion уже на подходе.

Исследуя появившиеся материалы, можно узнать, что главным отличием от флагмана One Fusion+ является выбор типа дисплея. Изучение материалов, размещенных в базе данных, через Android Enterprise API позволило узнать, что новый аппарат будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD+ с разрешением 1600х720 пикселей.




Опираясь на полученные сведения, будущий One Fusion будет работать на базе Snapdragon 710 от компании Qualcomm. Этот чип имеет два высокопроизводительных ядра Kryo 360 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графику Adreno 616. Подтверждено, что будущий телефон будет оснащен 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт основной памяти.

Хотя названная SoC была выпущен два года назад, она все еще остается очень мощным чипом. Она поддерживает Qualcomm aptX, быструю зарядку Quick Charge 4.0, запись видео 4K и многое другое.



Через Enterprise API также удалось найти упоминание ключевого признака: «поддерживается отпечаток пальца». По всей видимости, на задней панели телефона планируется разместить соответствующий сенсор.

Motorola готова нарастить продуктовую линейку новой моделью Motorola One Fusion «Astro»


Среди данных также указано, что устройство будет работать на операционной системе Android 10. Учитывая почти соковый пользовательский интерфейс Motorola, изменений по сравнению со сборкой Google вряд ли будет много.



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