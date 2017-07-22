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Honor 30 Lite: «золотой эталон» для молодежного смартфона образца лета 2020 года

19 июня 2020, 14:35


Ожидается, что в скором времени один из ведущих производителей смартфонов компания Honor, принадлежащая китайской Huawei Technologies, представит молодежную модель смартфона. В Китае она появится под названием Honor 30 Youth Edition, а на мировом рынке это устройство, скорее всего, станет известно под названием Honor 30 Lite.

Информация о новой модели уже просачивалась ранее в Интернет. Но это были отдельные сведения, в которых смартфон чаще всего упоминался под именем Honor 30 Lite, что создавало путаницу, учитывая отличие в названии с китайским вариантом.

Новая информация пришла от известного своими богатыми инсайдерскими связями сайта Digital Chat Station. Там были опубликованы основные характеристики будущего устройства. Их выбор указывает на то, что будущий аппарат может стать «золотым эталоном» для молодежного смартфона образца лета 2020 года.

Honor 30 Lite: «золотой эталон» для молодежного смартфона образца лета 2020 года


Согласно опубликованным данным, Honor 30 Lite будет построен на базе чипсета MediaTek MT6873, более известного под названием Dimensity 800. Сейчас это один из популярных чипсетов среди производителей недорогих смартфонов, что объясняется не только его новизной, но и поддержкой сетей пятого поколения. Среди других производителей, кто выбрал этот чипсет, можно назвать, например, Nokia.




Отметим, что MediaTek Dimensity 800 поддерживает двухрежимное соединение на шести основных полосах доступа сети (band). Аппарат предусматривает комплектацию 12 антенными элементами и 26 FM-конверторами. Подтвержденная пиковая скорость загрузки для данного чипсета - 1519 Мбит/с.

Honor 30 Lite будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Смартфон будет работать под управлением Android 10 с интерфейсом EMUI 10.1. Молодежный китайский вариант не будет использовать сервисы Google и доступ к магазину приложений Goole Play. В тоже время, как вопрос доступа к этим популярным сетевым ресурсам будет решен у глобальной версии, пока нет сведений.

Тыльный блок камер будет содержать три датчика с разрешением 48, 8 и 2 мегапикселей: вполне достойный, современный набор. Фронтальная камера также будет иметь приличное разрешение: 16 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, с возможностью быстрой зарядки на вполне умеренной (т.е. неопасной) мощности 22,5 Вт.

Honor 30 Lite: «золотой эталон» для молодежного смартфона образца лета 2020 года




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