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В 2019 году пограничники пресекли ввоз в США контрафактных гаджетов на сумму более $1,5 млрд

19 июня 2020, 16:09


На фотографии - посылка из Китая. Офицер Погранично-таможенной службы США (US Customs and Border Protection) вскрыл эту посылку для проверки содержимого, заподозрив нахождение внутри не литиево-ионной батареи, как было указано в сопроводительной декларации, а чего-то другого. Вскрытие посылки показало, что внутри находится комплект головной гарнитуры AirPods. При проверке оказалось, что эта гарнитура является поддельной.

Погранично-таможенная служба США сообщает, что за 2019 финансовый год ее сотрудники и агенты Службы внутренней безопасности (HSI) изъяли 27 599 почтовых отправлений, в которых содержались контрафактные товары. Для сравнения, в 2018 финансовом году было изъято 33 810 посылок. Общая сумма изъятых товаров за 2019 год оценивается в 1,5 млрд долларов. Годом раньше она составляла почти 1,4 млрд долларов.

В 2019 году пограничники пресекли ввоз на территорию США контрафактных гаджетов на сумму более 1,5 млрд долл.


Как сообщает погранично-таможенная служба, главным признаком, по которому у ее офицеров возникают сомнения относительно необходимости проверки присутствия внутри посылки подделки, является плохое качество упаковки. Однако для вскрытия посылки чаще всего используется повод для проверки отсутствия товаров, недопустимых к трансграничной пересылке.

Именно по этой причине была вскрыта посылка с содержащимися внутри AirPods. В ходе предварительной проверки инспекторы заметили, что качество упаковки и маркировка не соответствовали качеству вложенных товаров. Для проверки офицер отправил фотографии в Apple. После получения официального ответа о поддельных AirPods посылка была официально изъята и уничтожена.




В сообщении отмечается, что названная посылка с контрафактной продукцией была небольшой. В ней содержалось всего 25 единиц контрафактной техники на общую сумму 4000 долларов в случае продажи товаров в розницу.

Реальные масштабы контрафактных изымаемых товаров огромны, считают в погранично-таможенной службе. Так, согласно официальной статистике, в 2019 году служба изъяла контрафактных товаров в среднем за день на сумму 4,3 млн долларов.

По имеющимся статистическим данным. на материковый Китай и Гонконг приходится более 90% стоимости изымаемых контрафактных товаров на границе США. Реальные масштабы завоза контрафактной продукции в США сложно оценить, сообщает служба. Главная причина невыявления контрафакта при пересечении границы - это то, что небольшие гаджеты, такие как AirPods, отправляются по почте небольшими партиями. Это снижает вероятность проверки и обнаружения контрафакта.



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