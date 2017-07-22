РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microsoft добавила сканер UEFI BIOS в систему защиты ATP Defender для Windows 10

19 июня 2020, 18:04


Microsoft объявила о выпуске надстройки для своего инструмента антивирусной защиты Windows Defender System Guard. Новый инструмент предназначен для проверки и обеспечения гарантированной целостности Windows-системы на уровне UEFI BIOS.

Сканер UEFI является новым компонентом, который встраивается в антивирусное решение Windows 10. После этого Microsoft Defender ATP получает недоступную ранее возможность проводить сканирование файловой части прошивок для всех подключаемых устройств и оценивать их на безопасность. Сканер UEFI умеет разбираться, как хранятся файловые прошивки в различных чипсетах, позволяя выполнять все проверки в автоматическом режиме.

Microsoft добавила сканер UEFI BIOS в систему защиты ATP Defender для Windows 10


С точки зрения архитектуры сканер UEFI представляет собой трехуровневое решение. На первом уровне находится антируткит UEFI. Он выполняет проверку встроенного ПО через интерфейс Serial Peripheral Interface (SPI), который обеспечивает сопряжение микроконтроллеров и периферии.

На втором уровне располагается файловый сканер. Он проводит полную проверку файловой системы и анализирует содержимое прошивок. На третьем уровне работает механизм обнаружения (Detection engine). Он выявляет эксплойты и обнаруживает вредоносное поведение в системе.




В Microsoft рассчитывают, что благодаря новому инструменту удастся повысить обнаружение устройств, использующих скомпрометированную руткитами прошивку, а также выявлять действие вредоносных программа, взаимодействующих с такими прошивками.

Microsoft добавила сканер UEFI BIOS в систему защиты ATP Defender для Windows 10


По слухам, в настоящее время вредоносные программы этого типа стали один из главных трендов сезона в прошлом году. Главная задача нового инструмента - сохранить загрузочный поток безопасным и заслуживающим доверия.

Сейчас без этого инструмента достаточно легко установит руткит на всевозможные, например, внешние устройства, такие как модем, NAS-хранилище и пр. Из-за практически отсутствующей практики обновления прошивок этих устройств, многие из них имеют уязвимости, не закрываемые десятилетиями, хотя соответствующие обновленные обшивки уже давно доступны.

Microsoft добавила сканер UEFI BIOS в систему защиты ATP Defender для Windows 10


Microsoft добавила сканер UEFI BIOS в систему защиты ATP Defender для Windows 10




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Слухи: Apple может отказаться от iOS... ради iPhoneOS
  • Роскомнадзор решил разблокировать Telegram
  • Microsoft потребовала от создателей Ninjutsu OS закрыть доступ к их пакету инструментов для пентеста
  • Раскрыт простейший хак, который позволяет смотреть ролики на YouTube без рекламы
  • Twitter будет учить пользователей правильно читать посты

    • следующая новость
    Google запустил новую социальную сеть Google Keen с элементами ИИ и ML, напоминающую Pinterest

    предыдущая новость
    В 2019 году пограничники пресекли ввоз в США контрафактных гаджетов на сумму более $1,5 млрд

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские? Лучшие игровые ноутбуки Лучший блок питания Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 июня, 2020

    Samsung получила патент на абсолютно новый принцип фотосъемки со смартфона

    Google запустил новую социальную сеть Google Keen с элементами ИИ и ML, напоминающую Pinterest

    Microsoft добавила сканер UEFI BIOS в систему защиты ATP Defender для Windows 10

    В 2019 году пограничники пресекли ввоз в США контрафактных гаджетов на сумму более $1,5 млрд

    Honor 30 Lite: «золотой эталон» для молодежного смартфона образца лета 2020 года

    Motorola готовится закрепить успех и выпустить смартфон Motorola One Fusion «Astro»

    Intel выпустила новое семейство серверных процессоров Xeon Scalable 3-го поколения Cooper Lake-SP

    18 июня, 2020

    Слухи: Apple может отказаться от iOS... ради iPhoneOS

    Apple нашла решение проблемы перегрева беспроводной зарядки AirPower, отложенной год назад

    MY.GAMES: российские геймеры любят побеждать, а геймеры-женщины решать казуальные задачки

    Synology анонсировала идеальное персональное NAS-хранилище DS220+ для начинающих

    Роскомнадзор решил разблокировать Telegram

    Слухи: Apple iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц

    Дизайн будущего игрового смартфона Asus ROG Gaming Phone 3 раскрыт

    Oppo показала несколько новых технологий для камеры смартфона

    JBL представила семь игровых гарнитур

    Bang and Olufsen выпустили наушники Beoplay E8 Sport «действительно» спортивного класса

    Samsung Galaxy Watch Active 2 получили функцию мониторинга артериального давления

    Слухи: Huawei планирует выпустить настольный ПК на базе процессоров AMD Ryzen 4000

    Игра-головоломка «Pokemon Cafe Mix» поможет узнать новое о сортах пива и многом другом

    ССЫЛКИ