Google запустил новую социальную сеть Google Keen с элементами ИИ и ML, напоминающую Pinterest
19 июня 2020, 19:26
Без громких анонсов Google запустил в работу новую социальную сеть, дав ей название Google Keen. Это - сервис, который позволяет людям сохранять различный контент, связанный с их интересами. Предполагается, что люди будут делиться своими интересами, изучать доски с элементами, отражающие интересы других людей, находить общие интересы.
С точки зрения дизайна новый проект Google напоминает социальную сеть по типу популярного Pinterest - фотохостинга, позволяющего пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими. Изображения можно «приколоть» к коллекциям, которые называются «досками».
С точки зрения дизайна и привычек Google Keen и Pinterest очень близки. С точки зрения идейно - они качественно разные.
Сообщается, что новый сервис Google будет активно использовать искусственный интеллект и машинное обучение. С их помощью будет автоматически определяться контент, который соответствует интересам. С помощью этих механизмов пользователю будет предлагаться знакомиться с тем, что ему может быть интересным, может привлечь его или заинтересовать. Google может использовать Keen для сбора дополнительных пользовательских данных для своего рекламного бизнеса, хотя никаких сведений об этом пока нет.
Проект был разработан экспериментальной командой Google, которая носит название «Area 120». Новый сервис доступен через веб и Android.
Ожидается, что новое приложение будет иметь ключевое преимущество перед Pinterest, что позволит ему завоевать популярность, опираясь на прошлые наработки социальной сети Pinterest. Есть большая вероятность, что в Google Keen будет применяться также механизм рекомендаций, но конкретные детали и признаки его реализации пока неизвестны.
Пока неясна, будет ли версия Pinterest от Google использовать или предлагать какие-либо инструменты для собственной монетизации или заработка участников. В настоящее момент, когда социальная сеть только запускается, это не нужно. Но если сервис начнет набирать обороты и станет популярным, хотя бы как Pinterest, то он может получить и собственную рекламу.