Samsung получила патент на абсолютно новый принцип фотосъемки со смартфона
19 июня 2020, 21:00
Samsung получила патент на абсолютно новый принцип фотосъемки со смартфона. Согласно его формуле съемка будет вестись с помощью нескольких фотокамер, количество которых должно быть не менее трех.
Принципиальная новизна предложенного в патенте принципа фотосъемки состоит в том, что в таких многосенсорных системах каждая камера независима от других и может изменять направление съемки по двум осям - горизонтальной и вертикальной. Это открывает горизонты для рождения многочисленных новых форматов съемки.
Снимки патента, на который ссылаются источники, опубликовавшие эту информацию, показывают системы, где содержится от трех до шести самостоятельных камер. Благодаря их индивидуальному наклону, можно создавать абсолютно разные по стилистике и содержанию снимки.
Объединение сделанных снимков в один происходит за счет соответствующего обработки процессором. Он применяет нужные эффекты, выбранные в зависимости от сцены или заданных пользователем настроек.
Очевидно, что при выборе такой схемы фотографирования можно легко создавать сверхширокоугольные панорамные снимки, а также стереофотографии. Однако вариантов применения формулы, изложенной в патенте, значительно больше.
Например, можно применять новые методы кадрирования, которые позволят сделать необычный кадр, доступный сегодня для многокамерной съемки в студиях. Такие снимки доступны сейчас только для профессиональных фотохудожников. Патент Samsung может сделать их достоянием всех.
Среди других вариантов называют вариант создания качественно новых кадров с эффектом боке, когда объект на переднем плане находится не в фокусе. Например, такой инновационной вид фотографии, как панно-боке или Pano-Bokeh.
Указывается, что камеры, включенные в массив, не обязательно должны быть одинаковыми между собой. Это условие оговорено в патенте. Датчики могут иметь разные размеры, а линзы - разные фокусные расстояния. Например, массив из 5 камер может иметь четыре широкоугольные камеры и один телеобъектив.
Предложенные комбинации камер способны создавать фотографии новых форматов, которые еще предстоит предложить или изобрести.
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