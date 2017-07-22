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ColorOS: внутри китайской мобильной ОС нет поддержки рекламной платформы в отличие от Android

20 июня 2020, 23:29


Смартфоны Oppo можно отличить от продуктов любых других вендоров по ее программному обеспечению. Эти смартфоны работают на китайской мобильной ОС, имеющей название ColorOS.

Это программное обеспечение применяется с самых первых дней существования Oppo в качестве производителя смартфонов. ОС была разработана с использованием различных программных средств и функций, ориентированных на использования китайского языка в качестве основного.

Целью разработки было сделать применение китайского языка дружественным и уникальным по стилю. Это - существенное оличие, потому что все другие мобильные ОС изначально разрабатывались для языков латинской группы.

ColorOS: внутри китайской мобильной ОС нет поддержки рекламной платформы в отличие от Android


Начиная с седьмой версии Realme запустили еще одну ветку разработки - Realme UI. Цель этого проекта состоит в том, чтобы сблизить все стили управления в мобильной ОС со стилем стандартного Android.




Недавно Манодж Кумар, глава ColorOS, дал интервью The Indian Express, в котором поделился деталями об этом проекте. В частности, он рассказал о разработке версий Global ColorOS.

Руководитель Oppo назвал в качестве самой важной составляющей при разработке такого проекта сбор и анализ отзывов от пользователей, сбор мнений социального сообщества ColorOS, получение отзывов, претензий и пожеланий, высказываемых клиентами в центрах обслуживания.

После этого формируются запросы, которые становятся основой для выбора новых функций для реализации. Затем каждая функция проходит проверку, анализируется в разных командах проекта, после чего проект внедрения новой функции обрастает необходимыми деталями.

ColorOS: внутри китайской мобильной ОС нет поддержки рекламной платформы в отличие от Android


Кумар сообщил, что в научно-исследовательском центре Oppo в Индии работает более 300 человек. Задачами локализации ColorOS занимается команда из 30 человек. Разработка новой версии ColorOS занимает от четырех до шести месяцев.

Кумар также назвал главное отличие платформы пользовательского интерфейса ColorOS и Android. Это - поддержка рекламы в пользовательском интерфейсе. По его словам, у Android и Google рекламная платформа встроена внутрь ОС. В то же время разработчики ColorOS придерживаются противоположной позиции. У них нет встроенной поддержки рекламы внутри операционной платформы. Это позволяет легко заблокировать всю рекламу, если пользователь решит сделать это. Проще говоря, в ColorOS есть реклама, но пользователь может легко отключить ее, если ему она не интересна.



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