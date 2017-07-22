Пандемийный проект на базе ИИ по автоматизированной печати фотографий Google Photos провалился
21 июня 2020, 11:36
В Google объявили о закрытии 30 июня собственного проекта по развитию сетевого сервиса печати фотографий Google Photos, выстроенного под управлением искусственного интеллекта без участия человека. Проект просуществовал всего пять месяцев и показал свою несостоятельность. В Google заявили, что это был пробный проект, но отметили, что надеются в будущем «развивать эту функцию» и сделать ее «более доступной». В Google не называют это «концом проекта», а более склоны к определению «переформатирование услуги».
Онлайн-служба автоматической печати фотографий Google появилась в начале февраля 2020 года на фазе нарастания пандемии коронавируса. Осознавая происходящие на рынке изменения, в Google посчитали, что в ближайшее время у людей будет нарастать интерес к «материализованным» формам того, что недавно стало «виртуальным». Это должно было происходить на фоне сокращения общения между людьми и нарастания различного рода онлайн-взаимодействий. В частности, это касалось изготовления фотографий.
Google предложила рынку тестовый онлайн-сервис фотографий с опциями печати, который позволял бы при абонентской плате в 8 долл./месяц получать коллекцию из 10 лучших, сделанных за прошедший месяц фотографий. Их отбор возлагался на искусственный интеллект. От человека требовалось выбрать приоритеты, чтобы настроить работу ИИ. На выбор предлагались несколько опций: лица, пейзажи или микс, ИИ сам отбирал наилучшие снимки, отвечающие заданным требованиям, и распечатывал их на матовой картонной карточке 4x6.
Пользователь имел также возможность отредактировать снимки, если ему хотелось что-то добавить или удалить. Полученные по почте снимки должны были стать подарками или просто приятными воспоминаниями. По мнению Google, это было бы больше, чем просто цифровые копии, которыми сейчас пользуются многие.
У Google были идеальные условия для запуска проекта. Новая услуга стала общедоступной в феврале, всего за месяц до того, как большая часть мира вступила в пандемию. После этого стало трудно получить традиционные фотоуслуги, исчезла возможность общаться или путешествовать. Проект Google Photos должен был взлететь.
Однако искусственный интеллект оказался невостребованным, и Google закрывает 30 июня работу этого сервиса. Что именно компания собирается предложить взамен, не сообщается.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".