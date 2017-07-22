Cyberpunk 2077: новые приключения в Найт-Сити станут доступны для всех, но только в ноябре
21 июня 2020, 13:28
Мультиплатформенная компьютерная игра Cyberpunk 2077 в жанре Action/RPG, разрабатываемая польской игровой студией CD Projekt RED, станет «универсальной», но с небольшой задержкой. Выпуск игры пока откладывается до ноября. Информация об этом появилась на официальной странице игры в Twitter.
Игра Cyberpunk 2077 является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020», действия будут происходить спустя 57 лет в городе Найт-Сити на Западном побережье Северной Америки. Игра повествует о приключениях от лица персонажа по имени V («Ви»). Его пол и характерные особенности внешности игроки смогут выбирать сами, а также подобрать для него игровые классы с возможностью их комбинирования. Персонажу предстоит попасть в город, поделенный на шесть уникальных районов, в которых будут происходить разные приключения, днем и ночью.
Чтобы оценить уровень игры, стоит напомнить, что польская игровая студия CD Projekt RED, которая занимается ее разработкой, стала известной уже на своем первом проекте - ролевой игре «Ведьмак». Потом она достигла значительного успеха, проведя локализации Diablo и Baldur's Gate.
Среди последних анонсов, которые сделал разработчик, выделяются две новости - плохая и хорошая.
Начнем с плохой: издатель отложил выпуск ожидаемого экшн-приключения с сентября на 19 ноября. В студии заявили, что в новой версии RPG-игры уже все готово, но нужно еще немного времени, чтобы убедиться: Cyberpunk 2077 работает «максимально плавно». Не понятно, идет ли речь об игровой динамике или о развитии сюжетной линии. Отметим, что выпуск Cyberpunk 2077 откладывается уже второй раз за последнее время. Игра должна была появиться еще в апреле 2020 года.
Теперь хорошая новость. Если вы собираетесь приобрести новую игровую консоль PS5, то можно не откладывать с покупкой. Игра Cyberpunk 2077 будет обратно совместима с обеими консолями: ее копия для PS4 будет работать и на PS5 уже в день запуска.
То же самое будет и с поддержкой игры для игровой консоли Microsoft. Тот, кто купит игру для Xbox One, сможет играть и на Xbox Series X, когда эта консоль появится в продаже. Cyberpunk 2077 будет поддерживать систему Microsoft Smart Delivery, то есть версия Xbox One будет работать на Xbox Series X с самого начала.
Разработчики пообещали, что они не собираются заставлять людей покупать игру дважды.
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