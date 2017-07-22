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Впервые опубликован трейлер аркадного космического экшена Star Wars: Squadrons

21 июня 2020, 16:25


Компания Electronic Arts опубликовала первый подробный трейлер будущего аркадного космического экшена Star Wars: Squadrons. История игры разворачивается после «Возвращения джедая». Будущая аркада космического боя, разработанного игровой студией Motive Studios, будет издаваться под брендом Electronic Arts. Официальный выпуск намечен на 10 октября 2020 года для платформ Xbox, PS4 и ПК.

Трейлер изобилует множеством деталей, которые помогают погрузиться в сюжет и показывает множество новых деталей будущей игры.

Опубликован первый 5-минутый трейлер аркадного космического экшена Star Wars: Squadrons


В трейлере подробно показаны все доступные в будущем типы космических кораблей, которые станут доступны геймерам для пилотирования. Много можно узнать о режимах игры. Показаны некоторые игровые процессы, происходящие в кабине экипажа.

Выбирая среди различных типов кораблей, геймер сможет кастомизировать их внутри и снаружи. Можно выбрать даже внешность пилота, задать его предпочтения, определиться с типом космического корабля, выбирая из истребителя, бомбардировщика или группы поддержки, например, разведчика.




Помимо одиночного участия в противостоянии Республики и Империи, можно будет принять участие в мультиплеерных баталий, включая битвы 5х5.

Особый статус за сражениями флотов (Fleet Battles), когда главной целью является уничтожение совместными силами флагманского вражеского судна.

Корабли соперника будут управляться ИИ. До сих пор не ясно, будут ли другие ИИ-корабли летать для тренировок, как это было в режимах Starfront Fighter Battlefront II, или они будут сразу находится в полной боеготовности. Ожидается, что участие в режиме Fleet Battles может приводить к длительным, затяжным битвам. Но пока эта информация не подтверждена.



По мнению экспертов, фрагменты показанного в трейлере геймплея выглядят потрясающе. Подробная детализация кабины дает реальное ощущение присутствия. Кратко продемонстрированы настройки снаряжения, давая возможность заранее познакомиться с тем, какие функции станут доступны геймерам по мере роста их боевого опыта.



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