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Геймерам в Halo, высказывающим реплики расистского толка, пообещали серьезные «последствия»

21 июня 2020, 19:14


Halo не нуждается в особых представлениях. Это медиафраншиза научно-фантастических игр в жанре шутера от первого лица. Сначала первые серии игры создавались игровой студией Bungie Studios, а начиная с четвертой части, разработчиком стала игровая студия 343 Industries. Издателем Halo выступает Microsoft Studios.

Первая часть серии (Halo: Combat Evolved) была выпущена еще в 2001 году на Xbox. Игра получила высокие оценки критиков и стала одной из самых лучших в истории консоли. Все игры серии Halo можно условно поделить на три части. В первой части, которая выпускалась с 2001 по 2007 годы, рассказывается оригинальная трилогия от Bungie Studios. Вторая часть посвящена новой саге Reclaimer Saga от студии 343 Industries, в которую входят Halo 4, Halo 5: Guardians и предстоящая Halo: Infinite. Третья часть - это спин-оффы.

Геймеры в Halo, высказывающие реплики расистского содержания, столкнутся с серьезными «последствиями»


Сюжет игры повествует о войне людей, представленных силами Космического Командования Объединенных Наций (ККОН), против нескольких инопланетных рас. Люди сражаются за выживание, но постепенно проигрывают. Последней надеждой в этих условиях стал проект создания людей со сверхспособностями SPARTAN-II. Они стали самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами.

Все научные силы по этому проекту были размещены на планете-бастионе (UNSC) Рич. Но ковенанты отыскали и уничтожают планету вместе со спартанцами. Спастись удалось всего одному кораблю -- «Колонна Осени», на котором оказался последний выживший спартанец -- Master Chief, который находился в криогенной камере.

Корабль совершает прыжок через гиперпространство и выходит рядом с таинственным инопланетным артефактом под кодовым названием Halo...




Но перейдем от сюжета к делу...

Менеджер сообщества Halo Брайан Джаррард направил в адрес всех участников сообщества Halo предупреждение. Он заявил, что если при общении с другими игроками или при проведении атак кто-либо будет употреблять оскорбления или колкости с оттенком расовой принадлежности, то они столкнутся с различными «последствиями», вплоть до запрета на любые полеты в Halo. Предупреждение было опубликовано через твиттер Джаррарда.



Джаррард не уточнил, какими именно «последствия» будут ожидать провинившихся. Но по крайней мере можно предположить, что игроки могут встретиться с серьезным банхаммером - раздачей банов от модераторов.

Опубликована ссылка, по которой все, кто столкнулся с оскорблениями подобного рода, неважно в свой или чужой адрес, могут сообщить о происшествии.
Геймеры в Halo, высказывающие реплики расистского содержания, столкнутся с серьезными «последствиями»




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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