Геймерам в Halo, высказывающим реплики расистского толка, пообещали серьезные «последствия»
21 июня 2020, 19:14
Halo не нуждается в особых представлениях. Это медиафраншиза научно-фантастических игр в жанре шутера от первого лица. Сначала первые серии игры создавались игровой студией Bungie Studios, а начиная с четвертой части, разработчиком стала игровая студия 343 Industries. Издателем Halo выступает Microsoft Studios.
Первая часть серии (Halo: Combat Evolved) была выпущена еще в 2001 году на Xbox. Игра получила высокие оценки критиков и стала одной из самых лучших в истории консоли. Все игры серии Halo можно условно поделить на три части. В первой части, которая выпускалась с 2001 по 2007 годы, рассказывается оригинальная трилогия от Bungie Studios. Вторая часть посвящена новой саге Reclaimer Saga от студии 343 Industries, в которую входят Halo 4, Halo 5: Guardians и предстоящая Halo: Infinite. Третья часть - это спин-оффы.
Сюжет игры повествует о войне людей, представленных силами Космического Командования Объединенных Наций (ККОН), против нескольких инопланетных рас. Люди сражаются за выживание, но постепенно проигрывают. Последней надеждой в этих условиях стал проект создания людей со сверхспособностями SPARTAN-II. Они стали самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами.
Все научные силы по этому проекту были размещены на планете-бастионе (UNSC) Рич. Но ковенанты отыскали и уничтожают планету вместе со спартанцами. Спастись удалось всего одному кораблю -- «Колонна Осени», на котором оказался последний выживший спартанец -- Master Chief, который находился в криогенной камере.
Корабль совершает прыжок через гиперпространство и выходит рядом с таинственным инопланетным артефактом под кодовым названием Halo...
Менеджер сообщества Halo Брайан Джаррард направил в адрес всех участников сообщества Halo предупреждение. Он заявил, что если при общении с другими игроками или при проведении атак кто-либо будет употреблять оскорбления или колкости с оттенком расовой принадлежности, то они столкнутся с различными «последствиями», вплоть до запрета на любые полеты в Halo. Предупреждение было опубликовано через твиттер Джаррарда.
Disappointing to see some Insiders using racial slurs and attacking other players in the flight. Not only will you be removed from the flight, you'll be banned from all future flights and will face consequences in the retail game, too. Racism and bigotry have no place in Halo.
Джаррард не уточнил, какими именно «последствия» будут ожидать провинившихся. Но по крайней мере можно предположить, что игроки могут встретиться с серьезным банхаммером - раздачей банов от модераторов.
Опубликована ссылка, по которой все, кто столкнулся с оскорблениями подобного рода, неважно в свой или чужой адрес, могут сообщить о происшествии.
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