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На анонсе 22/06 на Apple WWDC не будет аппаратных новинок: 2020 iMac, ARM MacBook и другие новинки отложены

21 июня 2020, 23:02


Неутомимый Джон Проссер, главный знаток секретов Apple, сообщил, что основной пленарный доклад Apple на предстоящей завтра конференции для разработчиков WWDC 2020 будет посвящен исключительно программным новинкам. Он сослался на ранее выложенные твиты, из которых следует, что никаких анонсов, связанных с объявлением о выпуске аппаратных новинок, завтра не будет.

Если эти слухи достоверны, то ждать объявления iMac 2020 года с обновленным дизайном, появления уникальных, тонких рамок в спортивном стиле у iPad Pro, похожих на то, что есть у яркого, стильного монитора Pro Display XDR, не стоит. «Обнуление» аппаратной части анонса может затронуть и ожидаемый выпуск ARM MacBook.



Эту новость многие восприняли с нескрываемым сожалением. Многие высказали большое недоверие к ней, не забывая, правда, оговариваться, что всегда доверяли и доверяют точности слухов от Джона Проссера.

Рис.

Это довольно странно, потому что Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), аналитик тайваньской компании KGI Securities, недавно заявил, что первый ARM-процессор Apple будет представлен именно на WWDC.

Эти слухи входят также в противоречие с тем, что недавно предсказывали в Bloomberg. Там заявили, что Apple собирается объявить о своем отказе от использования процессоров Intel, чтобы перейти на собственные чипы серии A. Возможно, эта тема еще шире, и пока не известны детали, высказывают свое мнение аналитики.




Вполне возможно, что Apple может рассказать завтра только о своем собственном процессоре серии A, ограничившись данными только в первом приближении. Это будет первый шаг, прежде чем объявлять о выпуске ARM MacBook на базе 12-ядерного процессора, выстроенного на 5-нм нормах. Ожидается, что внутри этого процессора будет восемь высокопроизводительных ядер под названием Firestorm и четыре энергосберегающих ядра под названием Icestorm. Такая архитектура уже применяется для iPhone и iPad, поэтому эта новость, хотя и станет знаковой, но абсолютной новизной не обладает.

На анонсе Apple 22/06 на WWDC не будет аппаратных новинок: 2020 iMac, ARM MacBook и другие новинки отложены


Если Проссер действительно окажется прав, и в этом году на конференции WWDC не будет громких аппаратных анонсов, то это означает, что не будет и анонса Apple TV 6 образца 2020 года. По слухам, этот аппарат должен быть оснащен чипом A12X Bionic, а также новейшей системой рассеивания тепла, которая по своей эффективности превосходит даже совершенную систему охлаждения, использованную для iPad Pro образца 2018 года.

Впрочем, Проссер оговорился в своем твите, что несмотря на донесенный им до отрасли имеющиеся у него слухи, лично сам он хотел бы ошибиться в его достоверности. Поэтому лучше дождаться завтрашнего дня, чтобы узнать, что же на самом деле покажет Apple.

На анонсе Apple 22/06 на WWDC не будет аппаратных новинок: 2020 iMac, ARM MacBook и другие новинки отложены




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