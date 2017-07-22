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TSMC запустит массовое производство 5-нм чипов Apple A14 для iPhone 12 в конце июня
Как посмотреть основной доклад WWDC 2020 на iPhone, iPad, Mac или в Интернете (22/06)
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На анонсе 22/06 на Apple WWDC не будет аппаратных новинок: 2020 iMac, ARM MacBook и другие новинки отложены
Геймерам в Halo, высказывающим реплики расистского толка, пообещали серьезные «последствия»
Впервые опубликован трейлер аркадного космического экшена Star Wars: Squadrons
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ColorOS: внутри китайской мобильной ОС нет поддержки рекламной платформы в отличие от Android
Realme C11 станет первым в мире недорогим игровым смартфоном на базе MediaTek Helio G35
19 июня, 2020
Samsung получила патент на абсолютно новый принцип фотосъемки со смартфона
Google запустил социальную сеть Google Keen с элементами ИИ и ML, напоминающую Pinterest
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Motorola готовится закрепить успех и выпустить смартфон Motorola One Fusion «Astro»
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