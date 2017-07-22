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Как посмотреть основной доклад WWDC 2020 на iPhone, iPad, Mac или в Интернете (22/06)

22 июня 2020, 06:37


Сегодня 22/06 должна состояться ежегодная конференция Apple для разработчиков WWDC20

Пленарный доклад на WWDC20 начнется в 20:00 (Москва) 22 июня / 10:00 Pacific Time (PT)

Как посмотреть 22/06 основной доклад WWDC на iPhone, iPad, Mac или в Интернете


Возможные варианты для подключения:

  • С любого устройства смотрите на сайте Apple Special Events
  • Из приложения Apple Developer на iPhone, iPad, Apple TV и впервые на Mac!
  • В стриме YouTube (ниже)









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