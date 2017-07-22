TSMC запустит массовое производство 5-нм чипов Apple A14 для iPhone 12 в конце июня
22 июня 2020, 09:01
По слухам смартфоны новой серии iPhone 12 будут работать от нового ARM-процессора A14. Он придет на смену чипу A13 Bionic, которым оснащаются модели серии iPhone 11 и iPhone SE (2020).
Как пишет DigiTimes, тайваньская компания TSMC собирается запустить в производство новый чип A14 уже в конце июня. Параллельно с этим TSMC будет выпускать на этом же новейшем технологическом оборудовании модемную плату Qualcomm Snapdragon X60 5G.
Производство чипа A14 основано на использовании 5-нм техпроцесса. По сути, начало его массового производства знаменует переход отрасли потребительской электроники на выпуск аппаратного оснащения смартфонов, использующих технологию изготовления полупроводников следующего поколения. A14 должен стать первым коммерчески доступным 5-нм процессором для рынка.
Планы по выпуску 5-нм чипов американской компанией Qualcomm пока неизвестны. Ходят слухи, что будущие флагманы HUAWEI будут оснащаться чипом HiSilicon Kirin 1000, который будет изготавливаться также на 5-нм процессе. Но кто именно будет выпускать эти чипы пока точно неизвестно. Тем более ситуация с Huawei сейчас выглядит неопределенной еще и по политическим мотивам.
Как бы там ни было, но переход на 5-нм процесс, безусловно, принесет свой набор улучшений. Прежде всего, обращают внимание на рост эффективности вычислений. Оснащеные таким передовым чипом смартфоны iPhone получат преимущество в производительности по сравнению с устройствами Android. Многое также связано с переходом отрасли на поддержку 5G, что требует значительного прироста в вычислительной мощности.
В последние несколько лет, по заявлениям Apple, ее собственные процессоры опережали то, что могут предложить лучшие чипы Qualcomm, используемые в Android-смартфонах. Однако эти сравнения условны, потому что Apple всегда категорически отказывалась сравнивать свои изделия с конкурентами, а в силу того, что iPhone и Android-смартфоны работают на разном ПО, их сравнение действительно может носить только оценочный, неточный характер.
Как бы там ни было, но появление A14 вполне вероятно поможет iPhone 12 еще громче заявить о своем доминировании на рынке в качестве самого мощного смартфона. Но посмотрим, что на это ответят конкуренты.
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